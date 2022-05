El gobierno de Cangas espera a Vegalsa para llevar la modificación puntual a aprobación provisional

Por las dependencias municipales de Cangas volvió a pasar de un lado a otro el expediente para la aprobación de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para que Vegalsa-Eroski pueda construir un supermercado, en la zona de Ximeu, colindante con la PO-551 y trasladar el Familia que hay en la avenida de Vigo. El gobierno tiene ya una propuesta para presentarla a pleno para la aún aprobación provisional de la citada modificación, una vez contestadas las alegaciones presentadas. La propuesta concreta es que se apruebe provisionalmente la modificación de las Normas Subsidiarias con los cambios resultantes de las aleaciones formuladas y de los informes emitidos, de conformidad con el documento elaborado por Monteoliva Arquitectura S.L.P. , de fecha de abril de 2022 y que una vez diligenciado, que se traslada el expediente de modificación de las normas a la consellería competente en materia de urbanismo y de ordenación del territorio, con el fin de que resuelva su aprobación definitiva. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, manifestó ayer que la propuesta aún no se llevaría a pleno porque la empresa anunció su interés de supervisar la propuesta con detenimiento, antes del paso definitivo. Insistió Abalo en manifestar que no hay ningún tipo de dilación por parte de las administraciones

Después de que se hubiese aprobado en octubre de 2018. El pleno había aprobado inicialmente la modificación y teóricamente trasladado el expediente a la Xunta de Galicia, para su aprobación definitiva. En esa fase anterior a la aprobación inicial, el gobierno local había dicho que todos los informes sectoriales habían sido favorables. Hoy se puede comprobar que la mayoría de esos informes son de finales de 2019, de 2022 y hasta de 2022. Así, podemos ver que el informe de la Consellería de Infraestructuras y Mobilidade es favorable, aunque en rojo figura “condicionado”. El pasado año, el gobierno loca, cuando aún tenía el PSOE la concejalía de Urbanismo, se negó a llevar a pleno los cambios en la modificación puntual que se indicaban en el informe de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). En el mismo se señalaba que a cartografía presentada en el proyecto presentaba varias deficiencias, ya no refleja la realidad física en las márgenes de la carretera autonómica, dentro del ámbito...”Y aunque en el proyecto no lo menciona, en la documentación gráfica recoge lo que parece una actuación en los accesos existentes, proponiendo la ejecución de una vía de servicio que no se ajusta ala normativa en materia de acceso”. Asegura el informe que debe realizarse una estimación del volumen previsto en el futuro en la carretera, selección del tipo de acceso a ejecutar, según los criterios establecidos en la normativa autonómica en materia de acceso a la carretera de la Xunta de Galicia y una comprobación de que el acceso seleccionado cumple las condiciones. También se indica que la normativa no se adapta a criterios de ordenación establecidos por la Axencia Galega de Infraestructuras. Fuentes municipales manifestaron ayer que la AXI ya había emitido su informe favorable.

Ahora mismo este trámite genera confusión en el gobierno y oposición municipal respecto, sobre todo porque las mayorías cambiaron. El PSOE ya dijo varias veces respecto a este expediente que su compromiso era con el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, que fue quien presentó la propuesta.

Es de suponer que las exigencias de la Consellería de Medio Ambiente se incorporaron al expediente y que ahora solo resta la aprobación provisional.

El Concello ganaría un aparcamiento público

La modificación puntual tiene la finalidad de reclasificar unos terrenos catalogados actualmente como Suelo Urbano de Núcleo Rural y atribuirle el régimen de Suelo Urbano Consolidado con dos ordenanzas: en el extremo suroeste una parcela con ordenanza 6 Suelo Urbano Residencial y Terciario en edificación abierta y en el resto con ordenanza 7, Suelo Urbano Residencial de Vivienda Familiar en edificación intensiva. La ordenación detallada define el uso comercial obligatorio en la zona norme, el frente de la carretera PSO-551. El proyecto de Vegalsa incluía una zona rotonda para los accesos al centro comercial. El ámbito en el que se actúa es de 17.384 metros cuadrados. Con esta modificación se crea una zona de aparcamiento en Ximeu que está abierto también domingo y festivos en una zona muy con alto déficit de aparcamientos para usos comerciales de segunda categoría (20 plazas vinculadas al centro comercial como máximo). El gobierno consideró en su momento beneficiosa para ambas partes la propuesta.