El sistema de cita telefónica del Sergas para la vacunación contra el COVID ha vuelto a activarse para las personas que, por alguna circunstancia, no han recibido la tercera dosis de refuerzo o para las que al Sergas no les consta que lo hayan pasado al haber realizado el test positivo en un laboratorio privado. En este último caso, el “calvario” para que el Sergas asuma el positivo es muy grande, según aseguran, ya que aseen el teléfono de vacunación les informan que deben de remitir el certificado a un correo electrónico, pero no hay ningún otro teléfono en donde confirmar que lo han recibido. Mientras, en O Morrazo los casos registrados de COVID volvieron a caer ayer con 272 en el acumulado a 14 días (15 menos que el registro anterior) y 108 nuevos casos en los últimos 7 días (19 menos). Cangas tiene 106 casos en activo; Moaña 80 y Bueu, 86.