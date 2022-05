En apoyo a las mujeres marroquíes

El director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado, junto a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, entregó ayer en el Centro Social los diplomas del curso de alfabetización digital dirigido a mujeres marroquíes. Fue impartido por la Fundación Esplai y gracias a la ayuda económica con cargo a la casilla social del 0,7% del IRPF.

El compromiso era con Xosé Manuel Pazos

¿Cambiarán los socialistas su voto respecto a la modificación puntual de Eroski? El compromiso del PSOE era con Xosé Manuel Pazos. Su portavoz, Eugenio González, lo dijo en repetidas ocasiones en los plenos, cuando hablaba de la modificación puntual fallida en A Rúa. Ahora, este gobierno monocolor de 3 concejales y un subalterno, precisa de sus votos. Hay que sumar 11 sufragios favorables, o todo lo andando hasta ahora no servirá de nada. BNG y Avante! siempre se mostraron contrarios a las modificaciones puntuales y el PP se muestra contrario a ésta, precisamente. Pero bueno, al paso que vamos aún podemos llegar a las elecciones municipales sin que se apruebe nada.

El "banco rojo" no va a caer en saco roto

Que me dicen que “el banco rojo” mantiene su protocolo de actuación. Que sigue con su particular casting para unas elecciones cada vez más próximas y abiertas. Esos debates a ráfagas, intermitente y tan dependientes del tiempo meteorológico no van a caer, parece, en saco roto. “Banco rojo” presume de altura de miras, de esencia de Cangas, de libertad de ganas de cambiar un ambiente político enrarecido, que deba a deber. Ahora, con el buen tiempo y la proximidad electoral serán más frecuentes los intercambios de opiniones alrededor de un banco de madera de la vieja alameda de Cangas, que tantas promesas incumplidas vio. Esa franja esteparia que paga tributos a Portos de Galicia.

Moaña, esa vuelta de tuerca al bipartidismo

¿Y, en Moaña? Pues aquí el bipartidismo tiene una casa vestida de un solo color. No hay líneas que romper y un solo interés común que ya ni me acuerdo cual era, o sí. Orlando Barreiro parece que ya está preparando su marcha. Su vuelta a la enseñanza parece más que decidida. Así que Leticia Santos también está a vueltas con su casting particular para encontrarle un sustituto. Hay nombres que ya suena en voz alta. Del PSOE se espera relevo en toda la cúpula, para bien, para mal o para todo lo contrario.