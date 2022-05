A Romaría das Letras Galegas volta pese a choiva

Bueu recuperaba onte a súa Romaría das Letras Galegas tras dous anos de ausencia por mor da pandemia. Festa houbo, aínda que por culpa da choiva quedouse a medias. Foi imposible celebrala no fermosísimo adro de Sanamedio ao que lle cantara Xohan de Cangas e houbo que levala a Casa do Pobo e ao pavillón.

Despois de dous anos de ausencia por culpa do COVID-19 parece que nin a choiva quixo perderse a Romaría das Letras Galegas de Sanamedio, na parroquia de Beluso. O mal tempo obrigou a cambiar os plans inicialmente previstos e trasladar a festa ao acubillo da Casa do Pobo e do pavillón deportivo. Non foi o mesmo, sobre todo porque non se puido montar a cantina que tiña prevista o Bueu Atlético de balonmán, pero aínda así puidose celebrar o día grande da cultura galega.

A romaría estaba organizada pola Asociación Cultural Sanamedio e o Concello de Bueu. A xornada comezou cunha intervención e lectura de poemas de Florencio Delgado Gurriarán ao cargo do alumnado de infantil e de sexto de primaria do colexio de Montemogos, ao que tamén sumaron docentes e algún veciño. O colexio festexa este ano o seu 50 aniversario e para conmemoralo organiza unha exposición ao redor da súa revista “O Fiadeiro”, que se poderá visitar todo o mes. “O papel dos centros de ensino é fundamental, son un motor na normalización e recuperación da nosa lingua”, defende o concelleiro de Cultura, Xosé Leal.

A programación da mañá completouse coa actuación musical do Grupo Pais e Nais de San Roque e Os Liboreiros. Pola tarde as actividades retomáronse no pavillón deportivo, cunha animada xornada de xogos populares, mentras que na Casa do Pobo proxectouse un documental sobre Xela Arias e houbo unha sesión de regueifas entre Lupe Blanco e Josiño. O broche final foi para a comparsa Os Mulos, que ten no seu repertorio a famosa canción “Falemos galego”, que escribiu o seu compoñente José Diz e que logo popularizaron Suso Vaamonde ou A Roda.

Pois iso...falemos galego.