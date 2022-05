Fotografía en el Lombok

El local cangués “Lombok. Old English Bar” acoge la exposición fotográfica “Nalgures”, del artista Pepe Paz. Las obras podrán admirarse durante las próximas semanas en las paredes del establecimiento, ubicado en la calle Baiona.

Los daños colaterales de la procesión de la Virgen de Fátima

Aunque no fue anunciada como debiera, hubo procesión de la Virgen de Fátima el viernes pasado. Estamos convencidos de que desde el púlpito seguro que se dio la noticia y días antes se rumoreaba en las cofradías que se buscaban costaleros para sacar la imagen el procesión. El hecho de que hubiese procesión significa que los costaleros se encontraron. Sin embargo, hubo daños colaterales en la salida de la procesión. Como no estaba muy anunciada entre la gente que no acostumbra a seguir los ritos religiosos, quien más quien menos quien tenía aparcado su vehículo en la calle Eduardo Vincenti. Allí lo dejó sin pensar que pudiera suceder algo. Muchos vehículos allí aparcados fueron multados y retirados por la grúa por parte de la Policía Local, que según dicen los afectados, también recibieron bastante tarde la orden de dejar libre de coches la ruta de la procesión. Hubo protestas, advertencias de reclamaciones patrimoniales que se plasmarán, seguro, en los próximos días. El desconcierto vecinal sabemos que fue grande. Fueron muchos los que se encontraron con la procesión sin esperarlo y se culpa de ello al gobierno de Cangas local, al que algunos le recuerdan su militancia en la izquierda.