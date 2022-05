El alcalde de Bueu, Félix Juncal, salió al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular –en las que acusaba al gobierno local de carecer de un plan de actuación para el mantenimiento de las playas– echando mano de la historia para recalcar que “el Bueu de Elena Estévez cero banderas azules, el Bueu de 2022 tiene cinco”. El regidor hizo así referencia al año 2007, en el que el gobierno entonces popular perdió las banderas azules.

Juncal acusó a los populares de mostrar “su cara más desagradable, de mensajeros del no y con ideas apocalípticas, eligiendo siempre los momentos”. Se refería el regidor a que “después de una semana con la noticia impactante de la bandera azul a Banda do Río sabíamos que no lo iban a encajar bien, como así fue”. Y pidió al principal grupo de la oposición que mostrase una alegría sincera “porque la situación en la que estaba esa playa en 2007, que Elena Estévez conocía, hemos sido capaces de revertirla para transformarla en un referente para vecinos y visitantes.”. Recordó asimismo que “en 2008 el entonces portavoz popular, José Barreiro, criticó al gobierno por un caso de leptopirosis que ocasionó la muerte a un perro por beber en una charca de Portomaior, playa que fue bandera azul ese año.

En cuanto a los planes del Concello para las playas aseguró que son los mismos de todos los años. “No se va a hacer nada diferente. Siempre activamos un plan de actuación y refuerzo del servicio en playas, desbroces, renovación de equipamientos en espacios públicos y reparación de viales”, señaló, añadiendo que “eso sí, los recursos económicos no son infinitos”.