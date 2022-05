O Auditorio de Cangas acolle hoxe o primeiro evento xa co seu novo nome de Xosé Manuel Pazos Varela. Será coa gala da Festa da Cultura no Día das Letras Galegas, nunha xornada na que se celebra tamén a Romaría das Letras Galegas de Beluso e o festival no Centro Rosalía de Castro de Domaio.

A conmemoración do Día das Letras Galegas achegará ó Morrazo a vida e obra do homenaxeado Florencio Delgado Gurriarán (Vilamartín de Valdeorras,1903- Estados Unidos, 1987), do que non se ten testimuñas dunha vinculación coa comarca, máis alá, quizáis, dos contactos polo seu galeguismo, e quen sabe se con algún morracense en México, en donde viviu no exilio.

Hoxe, Cangas conmemora As Letras Galegas coa súa Festa da Cultura nunha gala, no recén nomeado Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, na que se lembrará ó homenaxeado cun recital dos seus poemas, e serán entregados o Premio Ignacio Cerviño á Recuperación do Patrimonio e os dous Xohán de Cangas á Creación Artística e Literaria e ó Labor Cultural. Este ano recaen en Xesús Bernárdez Solla, Asunción Bernárdez Rodal e na Asociación Cultural Tromentelo, respetivamente. A gala, na que actuará de maestra de cerimonias a actriz Vanesa Sotelo, comeza as 20:00 horas e conta coas actuacións da Escola de Danzas Maite Quiñones, Xosé Ramón Rocha ó violonchelo, Escola de Teatro de Cangas, Lembranzas da Ría e Coro San Xosé xunto ás intervencións da concelleira de Cultura, Aurora Prieto; e da alcaldesa, Victoria Portas, que pechará o acto.

En Bueu a conmemoración das Letras estará en Beluso coa celebración da Romaría de Sanamedio. Comeza ás 12:00 coa intervención do alumnado e profesorado do CEIP de Montemogos e as actuacións de Pais e nais de San Roque e Os Liboreiros. Ás 18:00 proxéctase o documental sobre Xela Arias, de Beatriz Pereira. Ás 19:00 hai regueifa con Lupe Blanco e Josiño e ás 20:00 actuación de Os Mulos.

Moaña leva varias xornadas de actuacións. O Sábado, a Asociación de Mulleres celebrou o seu Festival das Letras na sala Celso Parada, coa Tuna Juvenil Servando, Coro Chorima e Codia e Miolo. Hoxe, ás 19:00, o Centro Sociocultural Rosalía de Castro, en Domaio, acolle o seu festival con recital de Charaviscas, Teatro de Piollo Teatro coa obra “Nunca sabes o forte que es...” e Agrupación Pontevedra. O xoves está prevista unha actuación do “Rechouchío”, cun contaconto sobre Florencio Delgado , a cargo de Trémola Teatro, ás 18:00 horas na sala Celso Parada. O Sábado, hai desfile, ás 18:30 horas, dos grupos folclóricos de Moaña dende a estatua dos mariñeiros do paseo ata o palco da música donde actuarán Gaiteiros de Moaña, Meiramar Axóuxeres, Charaviscas, Cantareiras Arco da Vella, Breogán, Solaina e Salgharitas. O domingo, a Banda Airiños dará un pasarrúas e actuación no palco, ás 12:30 horas.

Onte, os pabellóns dos dous institutos de Moaña acolleron o peche da actividade “Muiñeira na aula”, que organizou o Concello coa colaboración dos mestres de Educación Física dos centros. A clausura ía celebrarse na Praza do Concello, pero trasladouse os institutos por mor da choiva.