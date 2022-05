La Alcaldía de Cangas lleva a junta de gobierno la estabilidad laboral que afecta a 142 trabajadores

La junta de gobierno local de Cangas tiene previsto aprobar la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal y excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración. El punto figura dentro de un orden del día de una sesión que no se celebró ayer lunes, como es habitual, sino que se trasladó a las 12.00 horas de mañana. La oposición no sale de su asombro de que un asunto de esta envergadura pueda ser aprobado por una junta de gobierno de cuatro personas.

Como novedad principal de la propuesta que llevará el gobierno, y que se supone consensuada con los sindicatos, decir que son dos las plazas que se cubrirán por concurso oposición, mientras que el resto de los 142 empleos a los que afecta esta regularización se realizará mediante concurso solamente; eso no quita que pueda concurrir a la plaza trabajadores de otros concellos. Las dos plazas que irán a concurso-oposición obedecen a que recayeron a favor de dos trabajadores senda sentencias judiciales que obliga al Concello de Cangas a incorporar las plazas, que no a las personas. Se trata de una de las estabilizaciones más grande de la provincia de Pontevedra. Esta oferta de empleo público tiene carácter extraordinario y no quita que el Concello de Cangas tenga la intención de sacar una oferta de empleo público ordinaria, que no se sabe, de momento, cuantas plazas vacantes se pretenden cubrir de esta forma,

La oferta de empleo pública que la junta de gobierno aprobó en 2017 y que salió publicada en el BOP establece hasta 120 plazas vacantes (40 de personal funcionario y 80 de personal laborar fijo), la mayoría de la cuales lo están desde el año 1993, fecha en la que e firmó el famoso laudo arbitral que puso final a la famosa huelga de la basura. Son más vacantes que la oferta de empleo realizada en 2007, cuando el gobierno contemplaba 71 puestos de trabajo vacantes.

Hasta ahora, la oferta pública de empleo del Concello de Cangas, es la siguiente: dentro del capítulo de personal funcionarios, 14 auxiliares administrativos, un trabajador social, un auxiliar social, 3 policías locales, un sepulturero, un auxiliar de archivo y 12 conserjes; mientras que como personal laboral fijo figuran 5 oficiales de segunda y 5 oficiales de servicios múltiples, 8 oficiales de Obras, 8 peones de obra y otros tantos de limpieza viaria y 22 limpiadoras. En la lista total hay desde un arquitecto técnico, un maestro, un fisioterapeuta o un inspector de obra, s hasta un sepulturero y un psicólogo, pasando por ocho profesores de música.

En la oferta de empleo ordinaria que sacará el Concello figurarán las plazas que se tienen que cubrir como consecuencia de las jubilaciones habidas.

Contratación del cementerio de Coiro

Si no se produce ninguna votación extraña, la junta de gobierno monocolor del Concello de Cangas, aprobará mañana, también, el expediente de contratación para la ejecución de la obra “rehabilitación del cementerio municipal de Coiro”, que aparece dentro del Plan Concellos 2022-2023. El proyecto tiene un presupuesto de inversión de 167.350 euros y se actuará en un ámbito de aproximadamente 2.200 metros cuadrados. La actuación busca solventar los problemas de “escorrentías” de aguas pluviales existentes en el mismo, la falta de iluminación pública y el estado de conservación de los muros en la parte más vieja del camposanto, donde se ubica el único acceso al mismo. El proyecto contempla también la pavimentación con recogida de aguas de lluvia. La obra dotará de pavimentación al ámbito de los pasillos y corredores de la parte más vieja del cementerio, sobre todo el acceso, unha pavimentación continua, con rampas reforzadas con barandillas para solventar os desniveles en el mismo. Está prevista la instalación de una red de canalización de saneamiento, así como se actuará sobre la zona de aseos, con dotación de cubierta de chapa en la arte nuevo para evitar filtraciones en la zona ajardinada Se instalarán rampas y barandillas.