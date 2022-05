El PP denuncia que Abalo sí concedió en la zona de A Portela licencias de actividad y de obra sin PERI

La semana pasada se le había puesto difícil al PP. Primero la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que confirmaba que el Concello de Cangas debía devolver a Promalar 2 millones de euros del convenio urbanístico, después el fallo judicial del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Pontevedra que condena a la administración municipal a indemnizar con algo más de 200.000 euros a prefabricados Luis Barros, al que el Concello otorgó una licencia municipal que después anularon los tribunales. Todos conflictos que se originaron en época de gobierno del PP. Pero esta formación política no está dispuesta a que la señalen con el dedo, como hizo el concejal de Facenda, Mariano Abalo, que considera que votar al PP es ser cómplice de la ruina de Cangas.

La reacción del portavoz del PP, José Enrique Sotelo, no se hizo esperar. Asegura que Abalo no puede, a estas alturas, dar lecciones de gestión, honestidad y trabajo al PP. “Que el máximo culpable de episodios urbanísticos como las sentencias de la calle Noria (más de 60 familias están pendientes de la demolición de esto edificios) de las irregularidades de Pedra Alta o de las negociaciones de taberna de Massó y Promalar (se pagó en contra de los informes jurídicos) o de la Unidad de Actuación Número 5. Y que decir de la política del ciclo del agua, que prometió municipalizar ya, caducaron, hasta tres expedientes abiertos de una manera premeditada y, sin embargo, siguen adjudicando obras por esos 3,5 millones que dejamos, obras que después el propio Abalo se niega a recepcionar”.

Sotelo recuerda a Mariano Abalo que lleva 7 años gobernando y gastando más de 100 millones de euros , de los que nadie sabe en dónde, “por mucha pintura y pancartas que consumiera. Ahora pretende coaccionar, como siempre hizo, a los votantes que elecciones tras elecciones consideran que la fuerza que representa mejor sus intereses de Cangas. Con claridad le decimos a Mariano Abalo que es el cáncer de Cangas, mientras esté en la política, Cangas no progresará. A diferencia de los concellos vecinos, Cangas retrocede en todo y no solo en inversión, sino también en libertad y transparencia de la que tanto presume”. Afirma que las licencias de A Portela, las que les tocó dar al PP, se concedieron con informes de los técnicos favorables y de la Ley que en aquel momento permitía conceder en precario licencias hasta un máximo de ocupación del 30% del ámbito y señala que quién no dio licencias de acuerdo con la ley fue Mariano Abalo. “Cómo es posible que sin desarrollar el PERI dar licencias de actividad y alguna de obra en los últimos años. Sotelo acusa a Abalo de aliarse con la asociación de vecinos del pueblo vecino para paralizar con mentiras el desarrollo de Cangas, del que es concejal. Qué curioso que esta misma planta de hormigón esté ahora a menos de mil metros del Concello de al lado”.

“Está nervioso porque tras 40 años ya no lo quiere nadie”

Sotelo se repregunta qué pasos se dieron para regularizar las naves de A Portela desde el año 2015 y se contesta a sí mismo: “Ninguno”. Asegura el líder del PP que con Mariano Abalo en el gobierno los expedientes duermen en los cajones. “Muy preocupado debe estar Mariano Abalo por las próximas elecciones. Le aconsejamos desde el PP de Cangas que se relaje, que aún falta un año. Está nervioso porque después de 40 años de continuos cambios de siglas es posible que los que fueron a sus socios no quieran verlo ni en fotografía”. Mantiene Sotelo que cada uno tiene que asumir sus errores, pero que en Cangas se sabe lo que hicieron unos y otros. Asegura que el PP gobernó con muchas más dificultades económicas que las que hay ahora y que, a pesar de ello, hizo posible todas las inversiones que se realizaron en Cangas. “Lo único a lo que puede aspirar usted y sus socios es a poner nombres a calles y edificios que una gran mayoría de cangueses discuten a su idoneidad. Usted es una losa para Cangas, losa de la que estamos seguros de que esta vez los cangueses nos vamos a desprender. Solo queda un año”, asegura el portavoz del grupo municipal del PP en Cangas, José Enrique Sotelo.