Moaña pide a Rueda que “rompa con la política de recortes” de la sanidad pública

Vecinos de Moaña volvieron a salir ayer a la calle en la vigésimo tercera semana de concentraciones, convocados por la Mesa Local da Sanidade, para reivindicar el regreso de las urgencias a la Casa do Mar, que se cubran las plazas vacantes del personal médico y el refuerzo de las ambulancias del 061 para O Morrazo con un vehículo más. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, dijo que volvían a concentrarse un domingo más ante la Casa do Mar, cerrada, sin urgencias, por la “terquedad” de la Xunta, que no quiere el regreso del PAC a la localidad desde Cangas a donde fue trasladado con la excusa del COVID. Se refirió a Alfonso Rueda, investido nuevo presidente de la Xunta, pero “no es nuevo para Galicia” e instó al titular de la Xunta a que “rompa con la política de su antecesor y acabe con los recortes en la sanidad pública”. Recordó que Galicia está en la cola del Estado en inversiones en Atención Primaria.

Leticia Santos insistió en que les estaban quitando el derecho a la sanidad pública, que los vecinos de Moaña necesitan las urgencias para ser atendidos en la localidad ya que ahora esa atención no se da en el tiempo que deben darla, que de 4 médicos de tarde, solo disponen de uno y que se necesita esa ambulancia de refuerzo. Animó a seguir las protestas y anunció una nueva manifestación el 5 de junio, en la que se “peregrinará” a Cangas para demostrar lo que se tarda de una localidad a otra para recibir atención médica.