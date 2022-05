Portas garantiza socorristas, aseos y rampas en Rodeira pese a no obtener bandera azul

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en representación del gobierno local, deja constancia de su desacuerdo con la decisión de la Asociación para el Desarrollo Ambiental y del Consumidor (Adeac) de no conceder la bandera azul este verano para la playa de Rodeira e insiste en que van a recurrir la resolución, pese a que, en la notificación de esta entidad, con sede en Madrid, advierte de que es “irrevocable”. La carta remitida al Concello explica que para que “una playa sea galardonada, se deben de cumplir todos los criterios imperativos”, añade que la decisión del jurado para España ha sido ratificada por el Jurado Internacional, y que el argumento para denegar el galardón está “en el incumplimiento de un criterio imperativo: las actuaciones llevadas a cabo en la playa durante el verano de 2021”, de las que dice que “son contrarias a la protección y regeneración dunar,” aunque no las detalla.

La alcaldesa garantiza, sin embargo, que, pese a no tener bandera, el arenal contará este verano con los mismos servicios del año pasado, cuando ondeó la enseña azul, “a pesar de lo ocurrido en el espacio dunar y la posterior actuación de regeneración”. Explica que el arenal contará con socorristas, duchas, aseos, rampas de acceso, papeleras y accesibilidad también en el agua, de los que podrán gozar los usuarios de Rodeira como de otras muchas playas del litoral cangués.

Ante las críticas generadas en las filas de la oposición por parte del PP y del PSOE por la pérdida de la bandera azul de Rodeira y el rechazo del gobierno local a pedirla para Melide, la alcaldesa le pide a los populares un poco de “responsabilidad” ante el inicio de la campaña de verano y que eviten, en lo posible, “mentir sobre la calidad de los servicios turísticos que ofrece el municipio de Cangas”. Los populares aseguraban que solo 5 banderas azules en un municipio con 38 arenales,demuestra la escasa relevancia que los actuales responsables del gobierno local, en manos de ACE, quieren darle a una actividad económica que en cualquier pueblo se protege y fomenta. Añaden que la bandera azul es más que un trapo como algunos la califican y es sinónimo de servicios de los arenales y de calidad de sus aguas.

Portas solicita a los portavoces del PP que se limiten a definir lo que significa para ellos el turismo porque “nosotros lo tenemos claro”. Y como ejemplo, apunta a la negociación recientemente rematada con la Diputación de Pontevedra en la Avenida de Lugo que recoge una mejora en la accesibilidad a la playa de Rodeira y una garantía de seguridad peatonal en un entorno muy transitado, tanto por los vecinos como por los visitantes estacionales.

La alcaldesa también contesta a sus exsocios socialistas de gobierno, cuyo portavoz pidió el expediente con la solicitud de bandera azul remitida a la Adeac porque aseguraba que algo no le cuadraba. Portas invita a este grupo a revisar toda la documentación antes de realizar declaraciones que evidencian un “claro nerviosismo y no contribuyen a proteger la imagen de destino turístico de calidad que necesita Cangas” Invita al portavoz del PSOE, del que recuerda que además es miembro de la ejecutiva provincial de su partido, a repasar la política que llevan algunos concellos que gobiernan con respecto a las banderas azules. Se refiere, en concreto, a O Grove, que renunció a estos distintivos hace años sin que sus playas presten menos servicios y sin que registren un descenso en el número de usuarios: “A estas alturas no creo que nadie dude del tirón turístico de O Grove en las Rías Baixas, pese a que en sus playas no ondea una sola bandera azul”.

Basura sin recoger junto a las playas

La recogida de la basura en las playas es otra de las cuestiones que critica el PP, que hace públicas las quejas de vecinos de varios núcleos del rural que aseguran que durante más de una semana no se hizo la recogida, como en Nerga y Viñó. El concejal Pío Millán asegura que la gravedad de la situaicón es que se trata de núcleos que están próximos a las playas y que estos días de calor están recibiendo muchos usuarios, por lo ue la acumulación de los residuos es más considerable.

Añade Millán que los vecinos solicitaron explicaciones en el Concello en donde se les pidió que tuvieran paciencia porque se trataba de un problema operativo.

Los populares señlan que no pueden permanecer callados ante la falta de recogida en estos puntos, y dicen que les parece muy grave que desde el Concello “se pongan de perfil ante los incumplimientos de la empresa concesionaria y se les pida paciencia a los vecinos”.

Todo apunta a que ese problema operativo tiene que ver con el cierre desde el lunes de la planta de transferencia de A Portela por motivo del cambio de la maquinaria. La basura no se puede depositar en la planta y lo que acordó la Mancomunidad, que preside el alcalde de Bueu, fue que se traslade a una planta en Vigo. La idea inicial era trasladarla a la planta de Ribadumia, pero finalmente se optó por la opción de Vigo. La previsión es que las obras duren 10 días.