En el nombre de Cangas

Los coletazos de la pandemia y el fin de las mascarillas en el interior propician una Festa da Cultura de Cangas más arropada, más íntima y más evocadora. Es el acto cumbre de la Semana das Letras Galegas en Cangas, donde se entregan los prestigiosos premios Ignacio Cerviño a la Recuperación /Promoción del Patrimonio; el Xohán de Cangas a la Creación Artística/Literaria y el Xohán de Cangas a la Labor Cultural. Es otra evento que se organiza desde la concejalía de Cultura del Concello de Cangas que dirige Aurora Prieto y que se celebrará en el Auditorio Xosé Manuel Pazos el martes a las 20 .00 horas.

Cangas vivirá el martes, Día das Letras Galegas, otro momento emotivo en el Auditorio Municipal de Cangas, tras el vivido el viernes, cuando se dio el nombre del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos al citado inmueble. Será otra oportunidad para que Cangas celebre a sus mujeres y a sus hombres, sus artes, sus capacidades en amplio mundo de la cultura. Todo está preparado para la ocasión y se espera que el Auditorio Xosé Manuel Pazos tenga una buena entrada, que será gratuita.

El acto estará presentado por la actriz Vanesa Sotelo y el telón se abrirá con la actuación de la Escola de Danzas Maite Quiñones. A continuación tendrá lugar el discurso institucional que correrá a cargo de la concejal de Cultura del Concello de Cangas, Aurora Prieto Gago. Después intervendrá Vanesa Sotelo para dedicar unas palabras a aquellas personas que trabajaron por la Cultura en Cangas y que ya no están entre nosotros. Xosé Ramón Rocha al violonchelo tocara una pieza de Anxo Gago, compositor cangués ya fallecido que mereció en su día el premio Xohán de Cangas ó labor Cultural. A continuación se proyectará una imagen de Florencio Delgado Gurriarán, a quien la Academia Galega dedica este año el Día das Letras Galegas. Vanesa Sotelo recitara uno de sus poemas. La Escuela de Teatro de Cangas, de Teatro de Ningures, nos dejará una muestra de su saber hacer y a continuación se entregará el primer premio de la noche: Premio Ignacio Cerviño a Recuperación/Promoción do Patrimonio, que se entregará a José Bernárdez Solla. Lembranzas da Ría saldrá a actuar antes de la entrega del premio Xohán de Cangas a Creación Astística/Literaria, que recae en Asunción Bernárdez Rodal. Será la edil de Cultura Aurora Prieto la que entregue el galardón.

Tras la actuación del Coro San José se entregará el premio Xohán de Cangas ó Labor Cultural, que recibirá la Asociación Cultural Tromentelo. El galardón se lo entregará la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que tras hacerlo ofrecerá a los asistentes el discurso institucional. Está previsto que la Festa da Cultura de Cangas termine con la actuación del Coro San Xosé, interpretando el Himno Gallego, con todo el público de pie.

Tromentelo, Premio Xohán de Cangas ó Labor Cultural

"Con el tiempo nos convertimos en la banda sonora de Coiro" Sara Malvido - Directora del Coro de Tromentelo

Tromentelo nació hace 30 años para organizar clases extraescolares en las que se enseñaba a tocar la gaita en el CEIP de Coiro. A partir de ahí fue un no parar. Pero se empezó en la precariedad, sin instrumentos, como se deben empezar las cosas. Desde el primer momento, la comunión con el pueblo de Coiro fue total. La Asociación Cultural Tromentelo sabe que su labor ayudó y ayuda a mantener viva la gaita gallega, educando a los más pequeños en los recovecos de este instrumento. La directora de la Banda de Gaitas, Sara Malvido, comenta que recibió la noticia del premio Xohán de Cangas a la Labor Cultura de forma curiosa. Cuando recibió la llamada telefónica pensaba que era para acudir a tocar a la Festa da Cultura de Cangas, como otros muchos años, donde ese entregan estos galardones. Tromentelo es la banda sonora de Coiro, pero también supo llevar por todo O_Morrazo, por Galicia y también por España adelante su quehacer musical. Tromentelo se encarga ahora de la Festa do Muiño de Fausto y el viernes entonó el himno de Galicia en el homenaje a Xosé Manuel Pazos en el Auditorio que lleva su nombre. Sara Malvido afirma que Tromentelo va allí donde les llaman, que la vida les ha otorgado este pequeño regalo que se ha convertido ahora en un premio de prestigio.

Jesús Bernárdez Solla, Premio Ignacio Cerviño á Recuperación/Promoción do Patrimonio

"Cangas debería tener una escuela de artes y oficios" Jesús José Bernárdez Solla - Restaurador de imaginería religiosa

Jesús José Bernárdez Solla (Caramuxo) es hombre ligado al arte, a la restauración de la imaginería religiosa que tanta importancia tiene en esta villa. Nació en 1947 y tiene tras de sí un enorme currículum. Por sus manos pasaron tallas de relevancia, de la imaginería del sigLo XIX En su taller de Cangas se reparó el Nazareto o el Cristo Yacente y tiene su particular historia sobre el escultor Ignacio Cerviño. Comenta que restaurando la urna del Cristo yacente encontró escondido un manuscrito con las obras de Ignacio Cerviño. Y no, no estaba en la relación el Cruceiro de O Hío. El manuscrito se guarda ahora en la excolegiata de Cangas. Con la quietud que le caracteriza comenta que en alguna otra ocasión también le propusieron para este premio, pero que no se lo dieron porque había personas que se lo merecían más. Él, que fue contratado por la Unión Europea para realizar restauraciones por la Ribeira Sacra, está convencido de que Cangas debía de contar con una escuela de artes y oficios aplicada. A su memoria acude el nombre del fotógrafo Pérez Santomé, que ya no está y que en su momento, dice, debió de ser galardonado con el premio que él va a recibir en la Festa da Cultura de Cangas. A sus 74 años reivindica muchas cosas, pero considera que no es ahora el momento para hacerlo, que es el momento de dar las gracias por el reconocimiento y de seguir haciendo cosas. Jesús Bernárdez cursó estudios en Santiago de Compostela, donde se especializó en dibujo artístico bajo la tutela de Benito Paz, después se trasladó a Barcelona.

Asunción Bernárdez, Premio Xohán de Cangas á Creación Literaria

"El libro sobre Lola es también ejercicio de devolución a Cangas" Asunción Bernárdez Rodal - Catedrática y autora de "Lola filla de Cangas"

Atrapada en un tren de cercanías, sorprendemos a Asunción Bernárdez Rodal. Este contratiempo le permite atendernos sin las prisas de la capital. Se trasladó precisamente a Madrid cuando tenía 15 años, donde estuvo interna en un colegio y después cursó estudios de Filología, hasta llegar a alcanzar la cátedra de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en los estudios de Comunicación y Género, Semiótica de los Medios de Masas y Teoría de la Información. Pero no es este impresionante currículum el que hace que los cangueses fijen en ella sus miradas. Lo hizo ese libro que hoy se lee en los institutos de Cangas y que se titula “Lola, hija de Cangas”. Asunción Bernárdez regresa al municipio todos los veranos para disfrutar de sus vacaciones. No puede olvidar ni quiere los orígenes marineros de su familia. El libro sobre Lola es también un ejercicio de devolución, de deuda que había que satisfacer con el pueblo que la vio nacer. Asegura que la tenía también una memoria familiar de gente trabajadora de la ribeira de Cangas, que no está lejos de la de Lola. Asunción Bernárdez tiene 60 años. Fue coordinadora del Programa Doctorado en Estudios Feministas y de Género y del Máster en Estudios Feministas. Ha formado parte de la comisión de expertos para la violencia de género en los medios de comunicación del Ministerio de Igualdad. Asegura que Cangas tiene un sentimiento de identidad muy fuerte y que conserva un vocabulario propio que la distingue. “Es un pueblo que ha peleado mucho”.