La obra de mejora de servicios en el via de Espíritu Santo, en Cangas sigue generando quejas de los vecinos que quieren que acabe y que se haga la modificación para que la concesionaria del agua la prolongue hasta el cruce de enlace con la Autovía. El portavoz del PSOE, Eugenio González, sale al paso de las “mentiras” del edil de gobierno, Mariano Abalo, que en una reunión con vecinos culpó a la Diputación de que no sigan los trabajos “cuando la Diputación no tiene responsabilidad y los servicios son cosa municipal”. Dice que lo que tiene que hacer Abalo es pedir oficialmente a la UTE del agua el modificado del proyecto, que suponen 47.000 euros más, para acabar la obra, “y no seguir mintiendo a los vecinos”. Abalo comunicó que el primer tramo, hasta la capilla tiene qiue estar acabdo el 3 de junio. González insiste en que el retraso de la obra no es problema ni de la Diputación ni de la concesionaria.