Condenan al Concello de Cangas a indemnizar a Prefabricados Barros con 220.687 euros

La empresa Prefabricados Luis Barros ganó su primera batalla frente al Concello de Cangas en los tribunales de justicia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra condena a la administración municipal a pagar a la hormigonera una indemnización de 220.687,21euros. Se trata de la segunda mala noticia económica de la semana para las arcas municipales. La primera vio la luz el martes, cuando se confirmó que el Concello debe pagar a Promalar 2 millones de euros de lo adelantado en el convenio urbanístico firmado en 2004, cuando era alcalde José Enrique Sotelo. en el año 2004.

La firma de Luis Barros interpuso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en el Concello de Cangas el 1 de marzo de 2010 y el 17 de junio de 2020 por la anulación judicial de las licencias de obras y actividad de una planta de hormigón fresco y nave de almacén en el Alto de A Portela. En el mismo, solicitó que se condenara al Concello de Cangas a una indemnización de de 426.762,27 euros.

La mercantil exponía en su demanda que construyó la planta de hormigonado, que el TSXG obligó a derribar, con buena fe y confianza legítima, amparada en información urbanística previa y en licencias de obras y actividad otorgadas por el Concello de Cangas el 4 de febrero de 2005, “en un polígono industrial preexistente con más de 20 naves y que realizó las obras por un importe de 287.689, 15 euros. El 7 de septiembre de 2006 se le concedió licencia de apertura, licencia que con posterioridad anuló el TSXG. En 2019, Prefabricados Luis Barros inició el desmantelamiento y traslado de las instalaciones al polígono de Castiñeiras, en Bueu. El Concello de Cangas aducía en su defensa que la empresa carecía de derecho de indemnización alguno que las licencias fueron concedidas con carácter provisional, en precario, revocables por el Concello unilateralmente. Discrepó de la indemnización solicitada porque las licencias se concedieron para obras fácilmente desmontables. Añadía que la información urbanística previa a la licencia era veraz, pues se limitó a indicar lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. pues no podía ignorar la Ley de Suelo que prohibía ese uso industrial en suelo rústico. El juzgado señala que la concesión de una licencia provisional no conlleva la facultad municipal de extinguir unilateralmente de manera discreccional y que en este caso, dicha condición venía constituida por el desarrollo urbanístico del ámbito también señala el juzgado que no constan informes desfavorables de los técnicos municipales durante la tramitación de los expedientes de la licencia, ni una hipotética presión de la empresa para removerlos conminando la administración a adoptar una decisión de riesgo. “No se ha probado, por tanto, que hubiese actuado con dolo ni con negligencia al promover esta actuación urbanística”. Declara también que “en este supuesto se ha anticipado la extinción de la licencia por una causa distinta, no prevista en la condición resolutoria, como consecuencia del funcionamiento anormal de la administración. Se ha frustrado la legítima expectativa de la actora de amortizar la inversión realizada mediante la explotación de la instalación durante un periodo de tiempo más amplio que no se llegó a cumplir”.

El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra estima así parcialmente la demanda de Prefabricados Luis Barros y la cuantificación final de dicha indemnización se realizará en la fase de ejecución. Se Condena al Concello a pagar las costas.

Abalo: “Si después de esto se vota al PP deben saber que son cómplices de la ruina de Cangas”

El concejal de Facenda y Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, repara en que tanto esta sentencia condenatoria como la de Promalar son fruto de la gestión urbanística de un gobierno municipal del Partido Popular, donde José Enrique Sotelo ejercía como alcalde de Cangas. Asegura que lo único que demuestran esta sentencia es la nefasta gestión realizada por el Partido Popular al frente de un área como la de Urbanismo “y lo que no podemos dejar de ver es la situación de deuda que nuevamente tenemos que abonar todos los cangueses. Si esto fuera poco tenemos que sumar la estafa del contrato manipulado del agua que también supone otro quebranto para el Concello de Cangas”. Abalo manifiesta que la sentencia judicial del Prefabricados Luis Barros está provocada por la política urbanística del PP, que se puso a conceder licencia sin tener previamente desarrollado el PERI y los consiguiente proyecto de reparcelación y urbanización. “Estos representa que el Concello se ve abocado a pagar tener que afrontar responsabilidades patrimoniales por la irresponsabilidad de los pelotazos urbanísticos del Partido Popular que representan un disparate tanto en la gestión urbanística como en la económica”. Mariano Abalo lanza un dardo envenenado contra el PP y asegura que “si después de todo esto existe quién están dispuesto a seguir votando al PP debe saber que está siendo cómplice o colaborador de un partido que además de corrupto representa una ruina para las arcas y la economía municipal canguesa”.