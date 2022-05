Bueu licitará el servicio de socorrismo por cuatro años para contratar a 17 personas

El Concello de Bueu acelera los trámites para sacar a concurso el servicio de socorrismo y poder contar con un total de 17 personas (16 socorristas y un coordinador) para la atención de las playas a partir del próximo mes de julio. Esa es al menos la intención de la Concellería de Turismo e Promoción Económica, que tiene prácticamente ultimadas las bases técnicas –únicamente están pendientes de una última revisión– para que se sometan a los informes de Secretaría e Intervención. En total, y tal y como afirma la concejala Silvia Carballo, se espera que entre esta semana y la siguiente todo pueda quedar listo para licitar por vez primera todo el servicio.

El contrato de socorrismo tendrá una duración de dos años prorrogables a otros dos y un coste que, si bien no está completamente cerrado, se preveía que superase los 100.000 euros por ejercicio. Es la apuesta que el gobierno local ha querido realizar para asegurarse la presencia de socorristas en un año en el que contará con cinco banderas azules tras el galardón concedido esta misma semana a la de Banda do Río, que de este modo se une a las de Area de Bon, Portomaior, Lapamán y Lagos. Eso sí, desde Turismo se subraya que, al igual que ya ocurrió el año pasado, las intenciones eran que Banda do Río tuviese socorristas y así se contempló en unos pliegos técnicos que se llevan preparando desde el mes de enero.

La decisión de licitar el servicio se ha adoptado ante las dificultades para cubrir las plazas en los últimos años. Bueu había optado por una fórmula mixta, echando mano de las subvenciones de la Xunta de Galicia, pero también de la contratación con fondos propios. “Esas subvenciones siempre generaban retrasos y el número de personas resultaba insuficiente. Incluso nos encontrábamos muchas veces con un escenario en el que se producían renuncias, tanto por la procedencia de los solicitantes como por las condiciones económicas que ofrecían otros concellos”, explica el alcalde buenense, Félix Juncal. Por eso luego había que acudir a un contrato menor para completar el personal.

El Concello espera poder sacar en diez días unas bases que están pendientes de los informes de Secretaría e Intervención

De este modo, la idea ha sido no solo la de “garantizar el servicio para este año, sino también para los venideros”. Es por ello por lo que la fórmula elegido ha sido la de un contrato plurianual de dos años y otros dos prorrogables, permitiendo un horizonte más amplio.

Así, son 17 las personas que entrarían en este contrato, a razón de 16 socorristas (dos de ellos deben tener la titulación de patrón para manejar la lancha) y un coordinador, una cifra que permitiría establecer los turnos previstos en los arenales (dos personas en cada playa menos en la de Portomaior, donde se cuenta con tres).