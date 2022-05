Cuando la cultura lleva el nombre de Pazos

Pazos parecía que nos veía. Allí, desde la terraza del Tostadeiro, levantando la jarra del Premio Max de Teatro, con esa carcajada atronadora del que sabe que domina la escena, la política y la teatral. Desde ayer, el Auditorio de Cangas ya tiene su nombre, sus apellidos y su alargada sombra, que fue capaz de cobijar a centenares de personas al pie de la avenida de Lugo para ver como su familia (su mujer, María, su madre y su hermana, Jacinta las dos y su hijo Héctor) de un lado, y la alcaldesa Victoria Portas, de otro, dejaba ver las letras que forman el nombre de Xosé Manuel Pazos Varela, alcalde que lo fue del pueblo de Cangas y que falleció hace ya, _¡quién lo diría!_ hace un año y cinco meses. El acto sirvió para reunir al mundo de la cultura de O Morrazo y fue un espejo en el que se pudieron ver todas las artes.

En la calle, fue la concejala de Cultura Aurora Prieto la que abrió el homenaje, ya dentro, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, la redactora jefa de FARO DE VIGO, Lara Graña, habría de ejercer de maestra de ceremonias de un espectáculo entrañable, que tuvo momentos extraordinarios, que levantó aplausos y puso la carne de gallina. El espectáculo se abrió con un trío de piano, clarinete y voz de Bellas Artes que interpretó Negra Sombra y María Soliña, continuó con la danza gallega, el teatro de Ningures y una puesta en escena de miembros de la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Písquicos de O Morrazo (Aspasim). En el atril, vestido con la camiseta favorita de Xosé Manuel Pazos, esa que lleva pegada la frase “Cultura contra la mentira”, una mano depositó una gorra, la misma que acostumbraba a llevar Pazos. Uno de los miembros de Aspansim leyó el poema que Pazos escribió en su día para dedicarle a otro poeta mayúsculo, Bernardino Graña. Después, sonó la canción “Toda una vida” y Fran cogió la gorra, se la caló bien en la cabeza y se fue a bailar con Jacinta, la hermana de Xosé Manuel Pazos, en una peripecia ensoñadora, que acabó con besos al cielo, arrojados de una manera lenta y preciosista.

Y después Aspamsim muestra un video en el que se puede ver y escuchar Xosé Manuel Pazos disfrazado y en escena el día que fue inaugurado el nuevo centro de esta asociación a la que tanto quiso el ex alcalde. Sirvió para recordarnos la fácil oratoria del homenajeado.

El coro del Conservatorio Profesional de Música de Cangas cerró es espectáculo, donde hubo recuerdos a las víctimas del Pitanxo por parte de Lara Graña. Antes, se entregó un ramo de flores a María, la viuda de Xosé Manuel Pazos, que recordó la labor de su esposo en múltiples facetas de la cultura, pero sobre todo la del teatro, del que dijo, lo consideraba un arte imprescindible para un país como Galicia. No dejó de señalar que la dedicatoria de ayer era fruto de muchos esfuerzos, como lo había sido la construcción del Auditorio Municipal. Estaba convencida de que su marido haría alguna broma con la fecha elegida para el homenaje, que coincide en el calendario cristiano y romano con la celebración de la Virgen de Fátima. Un descreído como él no dejaría pasar esta oportunidad. María habló de Coiro, de su querido Lubián y de Cangas, el universo de Xosé Manuel Pazos.

La amiga y compañera militante de tantos años, Aurora Prieto, que hoy ocupa esa concejalía de Cultura que tanto oxigenó Xosé Manuel Pazos, abriendo ventanas y puertas, corrigiendo persianas de escandalosas vistas, tenía guardadas desde hace tiempo palabra de admiración y vida para el fallecido alcalde.

Utilizó la lengua gallega para recordarlo: “Como concejala de Cultura deste Concello e tamén como amiga, sintome moi feliz por este acto no que damos o nome de Xosé Manuel Pazos Varela ao Auditorio de Cangas. É indiscutible o compromiso e o esforzo leyendo a cabo por Xosé Manuel ao longo da súa vida na defensa da cultura e a súa loita constante para que as canguesas e cangueses poidésemos disfrutar deste marabilloso espacio. A través deste acto hoxe, homenaxeamos a súa figura. A dun gran compañeiro, e dunha gran persoa, pero tamén colocamos unha pequena pedra na memoria colectiva desta vila para que o pobo de Cangas no esqueza nunca a importancia de xosé Manuel Pazos Varela na defensa da cultura, algo que marcou tanto a súa faceta pública como privada”.

La edil aprovechó para nombrar a todos y cada uno de los colectivos que hicieron posible el acto que ayer se celebró: Academia Galega de Teatro, Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Asociación Arco de Vilanova, Asociación Cultura “A Cepa”, Asociación Cultura “A Pipa”, Asociación Cultural Bellas Artes de Cangas, Chavarizsas, Entrevambalinas, Revista Galega de Teatro Asociación Folclórica Tromentelo, Asociación Cultura Lembranzas da Ría, Asociación Cultura “Peis D´hos, Asociación Cultural Xiria, Asociación Cultural Lestonnac, Asociación de Diaganosticados de Cancro de Mama e Xinecolóxico, Asociación Doa de Saúde Mental, Asociación Galega de Dramaturxia, Asociación Galega de Empresas de de Artes Escénicas, Asociación Juan XXIII, Asociación Mulleres de Moaña, Asociación Pais e Nais de Persoas con Discapacidade do Morrazo (Aspansim), Asociación Xubilado Santiago, Fundación Casa Museo A Mangallona, Grupo de Danzas Pais de San Roque, el grupo de investigación lingüística e de literaria galega “Illa” de de Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña de Teatro de Nigures.

Por cierto, que el Teatro de Ningures, tan próximo al fallecido alcalde interpretó parte de la obra de Xosé Manuel Pazos, “A defensa da Vila. María Soliño”.

La corporación municipal de Cangas estuvo presente. Había representación de todas las fuerzas políticas y también estaban el alcalde de Bueu, Félix Juncal, la alcaldesa de Moaña. Leticia Santos y la regidora local de Cangas, Victoria Portas. De mundo la cultura esta Camilo Camaño, Hernique Harguindey, María Arnesto, de la Mostra de Teatro Internacional de Cangas, representantes de todas las asociaciones culturales, de esas que agitan la vida para poderla sorber.

Un baile agarrado

Fran y Jacinta, la hermana de Xosé Manuel Pazos, protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche. Su baile agarrado, de los de antes, al ritmo de la canción “Toda una vida” fue como un aleteo suave, como si se hubiese parado el tiempo por un momento.

"Un hombre honesto"

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cerró el acto. Así lo marcan los protocolos, que se antojan tozudos. Fue ella la encargada de entregar un ramo de flores a la viuda de su antecesor en el cargo y la que menos tiempo tuvo relación con el homenajeado. Quizás, por eso, Victoria Portas no se prolongó en su discurso, que fue corto y medido. Ella misma reconoció que solo conoció a Pazos cuando llegó a la política. Dijo que el homenajeado se sentiría muy orgulloso de ver allí a tanta gente que le quiere. Dijo que él se va a quedar para siempre en el Auditorio Municipal y que el escenario donde estaba sería su escenario.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, no pudo asistir personalmente al acto, pero dejó grabado su intervención en un video que se emitió desde el centro del escenario. Carmela Silva recordaba a Pazos como un hombre bueno, un verdadero promotor cultural . Habló de ese carácter de Pazos capaz de aglutinar diferentes posiciones políticas, que tanto se echa en falta y dejó claro que “está vivo en nuestro recuerdo”.

Al alcalde de Bueu, Félix Juncal, le tocó abrir el turno de los discursos oficiales. Hizo hincapié en la idea de O_Morrazo que tenía Pazos, lo calificó de hombre extraordinario, honesto sobre todas las cosas, siempre consecuente con sus valores e ideas, que transmitía sencillez y que era amigo de sus amigos. “Puedo decir convencido de que Pazos era ante todo una persona honesta”, dijo. Dijo que formaba parte de ese ADN que tiene Cangas, que siempre lucha por las causas justas.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, recordó en su alocución a un Xosé Manuel Pazos con mucho sentido del humor, al que le decía que ella representaba la vieja política y él la nueva. Ambos entraron el mismo año en sus respectivas alcaldías, claro que Xosé Manuel Pazos llevaba tras de sí un importante bagaje.

Recordó el buen equipo que se formó en la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo, en la que tanto creía el fallecido alcalde de Cangas y de él aprendió que es importante sentirse parte de del barrio al que perteneces o del municipio en el que se vive, pero también había que estar orgulloso de ser parte de la comarca de _O Morrazo. Aseguró que era de justicia que el Auditorio Municipal de Cangas llevara el nombre de Xosé Manuel Pazos y lamentó que Moaña aún no hubiese logrado tener una infraestructura semejante. Manifestó que Pazos era de esas cosas buenas que pasan en la política.