El PP tilda de desastre que Rodeira quede sin Bandera Azul y el PSOE sospecha del gobierno

PP y PSOE toman posiciones respecto a la decisión de la ADEAC de dejar la playa de Rodeira sin bandera azul. Los primeros por una cosa y los segundos por otra. Los populares porque le sirve para asegurar que es otra muestra más de incompetencia del actual gobierno y los socialistas porque ansían probar que el gobierno local tuvo qué ver en la decisión de dejar fuera de las banderas de Rodeira más que la propia asociación que las concede. No hay que olvidar que la actuación en las dunas de la mencionada playa urbana de Cangas conllevó la ruptura del gobierno bipartito ACE-PSOE, al cesar la alcaldesa a dos concejales del PSOE, Eugenio González y Pilar Nogueira, lo que a corto plazo supuso la dimisión de todos los concejales socialistas.

El PP aprovecha la ocasión para definir la para definir la política del gobierno respecto al turismo. Asegura que ACE piensa que el turismo es colonialismo y se olvida de que representa más del 10% de Producto Interior Bruto (PIB) del Concello de Cangas.

Sostiene el PP que el hecho de que Cangas tenga 38 arenales y que en tal solo dos haya bandera azul es una muestra de la escasa relevancia que los actuales “irresponsables gobernantes” quieren darle a una actividad económica que en cualquier otro municipio se protege y se fomenta. Dice que solo hace falta comparar Cangas con los otros municipios de la comarca para comprobar esa afirmación. “Quieran o no, la Bandera Azul es un símbolo, y más que un trapo, como algunos afirmaron para definir estas enseñas, es sinónimo de servicio de las playas y calidad de las aguas”.

No cree el PP que haya en el gobierno verdadera voluntad de reclamar la Bandera Azul para Rodeira. Asegura que solo se trata de una fórmula para blanquear su incompetencia y recuerda los escandalosos y repetidos vertidos que obligaron a cerrar la playa y también a ocultar de forma “irresponsable” la contaminación que se estaba produciendo. “No recuerdan el episodio de atentado contra las dunas de Rodeira y los más de 16.500 euros que se gastaron en pagar las estacas de madera para parcelar la zona”. Es una factura que nunca quedó bien aclarada, la de tanto dinero por unas estacas de madera y una cuerda.

El PP acusa al gobierno de echar siempre la culpa a los demás, como lo hace con el hecho de que Melide no tenga Bandera Azul. El gobierno sostiene que es porque los accesos en mal estado es responsabilidad de la Comunidad de Montes de O Hío. Si de verdad es así, el PSOE no se explica como el vial de acceso a Melide figura entre las obras que se incluyeron en el Plan Concellos 2022-2023, porque según las bases de estas ayudas no se puede actuar en propiedades que no sean municipales.

La formación conservadora también siembra dudas sobre el servicio de socorrismo y el balizaje. Recuerda que estamos a mediados de mayo, prácticamente, y nada se sabe. “Parece ser que hay negociaciones oscuras con la empresa que rescindió el contrato, pero oficialmente, nada. Si por algo se reconoce a este desastre de gobierno es por su incapacidad de gestión e improvisación. Pera a la alcaldesa Victoria Portas no le importa. Cangas mostrará sus excelencias turísticas en medios tan conocidos como periódicos digitales de A Coruña, por la módica cantidad de 1.500 euros al mes. El PP denuncia la desidia e incompetencia, una más del gobierno local y exige que se doten a las playas de Cangas de servicios de balizaje, salvamento y limpieza, tenga o no tengan bandera azul “.

Los socialistas exigen el expediente para detectar posibles irregulariades en la solicitud

El PSOE continúa con la estrategia de las preguntas y petición de documentación, con la que, desde hace unos meses, pretende acorralar al gobierno local, al que pretende derribar sin ningún tipo de rubor. Los socialistas sospechan de que ocurrió algo raro en la solicitud para las banderas azules. Consideran incomprensible que se niega la enseña solo por la recuperación de las dunas, cuando el año pasado, después de quitarse, se volvió a poner con una situación que era peor que la actual. Temen que el gobierno quiera apuntarles con el dedo, responsabilizarles también de no tener bandera azul. Así, solicita copia de todo el expediente y correspondencia mantenida con la ADEAC, así como copia de todos los correos y documentación que envió la mencionada organización al Concello de Cangas en julio de 2021, así como copia del expediente completo de la solicitud a la ADEAC de la Bandera Azul para la Playa de Rodeira. Es el concejal y portavoz socialista, Eugenio González, quien realiza esta petición por escrito a la alcaldesa de Cangas Eugenio González no entiende que se deniege la Bandera Azul a Rodeira por la regeneración dunar cuando se mantuvo el año pasado y que no se mencione en absoluto la contaminación de las aguas y el arenal debido a los vertidos. Por su parte, el BNG y Avante!, de momento, guardan silencio. Avante! nunca fue un firme defensor de las Banderas Azules, no fue algo que le preocupara en exceso, pero sí que el BNG, cuando formó parte del gobierno anterior, luchó por conseguir el mayor número de ellas.