Rodeira pierde su bandera azul y Banda do Río la gana

La concesión de las banderas azules a las playas para este verano ha dejado satisfacción, por un lado, pero también ha abierto la polémica por otro en O Morrazo, que suma 11 de estas enseñas, una menos que el año pasado, según la lista que ayer hizo pública la entidad que las concede, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), con sede en Madrid. Cangas figura con cinco banderas, dos menos que el verano pasado, en Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduiña y Nerga; Bueu con otras cinco, una más que hace un año, en Banda do Río, Area de Bon, Lagos, Lapamán y Portomaior; y Moaña sigue igual con una, en O Con.

La buena noticia está en Bueu que ha logrado el objetivo por el que trabajaba el Concello desde hace años al conseguir este distintivo de calidad para su playa urbana de Banda do Río, en donde ondeará la bandera por primera vez en su historia, recuperando una playa que tenía altos niveles de contaminación y que está en la misma villa.

La mala noticia está en Cangas que pierde la bandera azul en su playa urbana de Rodeira, según argumenta la Adeac, porque “las actuaciones llevadas a cabo en la playa durante el verano de 2021 son contrarias a la protección y regeneración del sistema dunar”. La decisión de la Adeac ha generado malestar y vuelve a remover la polémica por la explanación que se realizó el año pasado de un tramo de este arenal para un campeonato de balonmano playa que llevó a la alcaldesa, Victoria Portas (ACE), al cese, en julio, de los dos ediles socialistas a los que responsabilizó de aquellos trabajos y que propició la marcha de todo el grupo municipal del PSOE y, por consiguiente, la ruptura del gobierno bipartito que quedó en minoría con solo 4 ediles de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE).

La propia concejala de Playas, Aurora Prieto, aseguraba ayer que no entendía los motivos de la Adeac para denegar este galardón cuando el verano pasado se volvió a izar la bandera en Rodeira después de acometer los trabajos para la restauración de las dunas.

En la explicación que la Adeac remitió al Concello de Cangas además de comunicarle que las actuaciones llevadas a cabo en la playa eran contrarias a la regeneración dunar, le comunica la esperanza de que el sistema dunar se restablezca para que pueda ondear de nuevo la bandera azul en esta playa, si se cumplen el resto de criterios. Por la mañana y antes de recibir la comunicación por escrito de la denegación de la bandera, la concejala anunciaba la intención del Concello de reclamar a la asociación de banderas azules, si bien en el escrito le comunican que la decisión del Jurado para España es “irrevocable” dado que “para que una playa sea galardonada, se deben de cumplir todos los criterios imperativos” y dice que las decisiones del Jurado de España han sido ratificadas por el Jurado Internacional. La Adeac, en su escrito, se pone a disposición del Concello para ayudarle a mejorar, de cara a la campaña de la Bandera Azul 2023. Pese a la decisión irrevocable, la alcaldesa señala que se va a remitir el informe que se requirió a Costas sobre la regeneración para remitirlo a la Adeac.

Eugenio González: "Hay cosas que no me cuadran"

En la decisión de la Asociación choca el hecho de que vuelva a argumentar la actuación en las dunas, cuando desde el Concello se acometió lo que pidió para recuperar la bandera azul el verano pasado, como así recuerda el portavoz del PSOE, Eugenio González, que asegura que va a pedir a la alcaldesa el expediente con la solicitud de la bandera azul remitida a la Adeac “porque hay cosas que no me cuadran”. El portavoz asegura que las dunas están regeneradas, se hizo lo que se pidió el año pasado y el Concello se gastó un dineral, por lo que se pregunta si “al final no valió para nada todo este pastizal o es que se ocultan los vertidos que se produjeron el verano pasado en la playa que sí eran para perder la bandera”. Lo cierto es que en varias ocasiones ondeó la bandera roja en Rodeira, de prohibido al baño, por vertidos del río Bouzós a la playa.

Por otra parte, Cangas tampoco izará este año la bandera azul en la playa de Melide, aunque la concejala Aurora Prieto asegura que tampoco la habían solicitado, ya que el año pasado tuvieron que renunciar a ella debido a la inseguridad del vial de acceso, que es de titularidad de la comunidad de montes y que sigue en el mismo mal estado.

Bueu ha logrado este año igualar a Cangas en el número de banderas, con cinco cada uno. La Adeac valora la calidad de las aguas, la información y educación ambiental, la seguridad, los servicios y las instalaciones, Además de las cinco playas y el hecho de haber conseguido por primera vez el paño azul para el arenal urbano de Banda do Río, Bueu logra revalidar el distintivo azul para el Aula da Natureza de Cabo Udra y para el Centro de Interpretación de Agrelo, inaugurado a finales de 2015 tras su rehabilitación por parte del Concello,

La concejala de Promoción Económica de Bueu, Silvia Carballo, se manifiesta en el mismo sentido del alcalde, destacando el hecho de que se ha logrado erradicar la contaminación por las políticas emprendidas hace una década. Juncal alude al año 2007 cuando comenzó la renovación de infraestructuras en la desembocadura del río Bispo para eliminar los vertidos residuales en la playa. Destaca la importancia de la renovación de los colectores, con más capacidad y separativa de pluviales.

Por lo que respecta a Moaña es el municipio más conservador y sigue solo con la bandera en la playa de O Con, a la espera de que desde el Concello la vuelva a solicitar para la de A Xunqueira. Ayer precisamente, el Concello procedió al baldeo del muro de O Con, tras la queja del PP de que se estaba utilizando como aseo por parte de los usuarios del arenal al seguir los baños cerrados. La concejala de Servicios, Marta Freire, confirma que el PP lo comunicó en la tarde del martes y ya el miércoles por la mañana, a las 08:30 horas, estaba la empresa de la limpieza viaria baldeando. Destaca que el gobierno local atendió la solicitud en menos de 12 horas y que ojalá la Xunta resolviera en este tiempo las cuestiones que se le trasladan.

En cuanto a los puertos deportivos, el Náutico Rodeira, en Cangas, seguirá luciendo la bandera de calidad que otorga la Adeac.

Juncal: “Bueu lleva en su ADN la apuesta por sus recursos naturales”

El alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG), asegura que esta bandera “ratifica el trabajo de más de una década de mejora de las playas y de recuperación de las urbanas que tenían unos niveles de contaminación aberrantes”. En el caso de Banda do Río reconoce que pese a esos niveles, la ciudadanía se seguía bañando igual, aunque no se recomendaba , “pero con el trabajo, esa situación fue cambiando, se detectaron puntos de vertido y desde hace dos años logramos que la calidad del agua sea excelente, a lo que añadimos, el verano pasado, el puesto de socorrismo, por lo que se daban todas las condiciones para optar a esta bandera”. Añade que Bueu lleva en su ADN la apuesta por los recursos naturales y que en esa línea se trabaja desde el Concello para seguir creciendo, cuidando el turismo como uno de los sectores económicos importantes, aunque también conscientes del problema que genera de disfunción por el aumento de la población y no ser capaces de acompañarlo con el comportamiento excelente de los servicios.