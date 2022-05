Playa Lanzada avisa a la Guardia Civil ante la presencia de vecinos en la obra de su edificio en Vilariño

La Guardia Civil tuvo que intervenir ayer en Vilariño para facilitar a la empresa Playa Lanzada que retomara las obras de construcción de un edificio en las inmediaciones de la plaza y contra el que un grupo de vecinos se mantiene crítico desde hace años. Los guardias, según varias fuentes, procedieron a identificar a varios vecinos que se encontraban en la zona exigiendo documentación de la obra, concretamente la relacionada con el permiso para ocupación de vía pública, ya que la maquinaria invadía parte de la misma. Fue uno de los trabajadores de la empresa quien advirtió a los vecinos que en el caso de no deponer su actitud llamaría a la Guardia Civil, como así hizo. Los vecinos niegan que se presentaran en Vilariño con una actitud amenazante ante los trabajadores de la empresa.

Vecinos, miembros del colectivo Pedra Amarrada, afirman que solo estaban intentando averiguar si la empresa tenía todo en regla para comenzar los trabajos, porque el espacio público que ocupa la maquinaria repercutía en la actividad social que organiza, de ahí su interés por saber sí todo estaba correcto. Uno de los vecinos llamó al Concello de Cangas y a la Policía Local para que se presentara en el lugar, pero transcurrió la mañana y nadie se presentó en el lugar, y, a la tarde, sobre las 16.00 horas, la empresa Playa Lanzada comenzaba a trabajar, pero siempre bajo la atenta mirada de vecinos, que hay que recordar que ya en el mes de abril lograron su propósito de paralizar la obra. Alegaron que la maquinaría empleada para hacer los cimientos ocasionaba temblores que podían dañar viviendas de las inmediaciones. La empresa aceptó a cambiar la forma de trabajar, aunque el grupo de vecinos disconforme con la obra, solicitaba también que el Concello de Cangas paralizara los trabajos mientras Playa Lanzada no se comprometiera a depositar una fianza para cubrir posibles daños. La constructora tiene licencia municipal otorgada por la junta de gobierno desde el mes de febrero donde estaba aún el bipartito ACE-PSOE, donde solo votó en contra el hoy concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo. Hay que recordar que la empresa, en su día, denunció a la junta de gobierno del anterior mandato por prevaricación por retrasar la concesión de la licencia municipal, a pesar de que los informes técnicos municipales eran favorables.

La empresa invita a los vecinos a que vaya al Concello para ver los permisos

Fuentes próximas a la empresa señalan que los vecinos pueden acudir al Concello de Cangas a ver lo que quieran sobre los permisos para realizar esta obra. No obstante aseguran que ellos no pueden paralizar una obra que cuenta con licencia municipal. Afirma que pueden llamar al departamento de Inspección de Obras del Concello de Cangas para que acuda, pero no pueden en ningún momento intentar paralizar la obra con su presencia en el entorno de la misma. Lamenta que esto ocurra cuando en el mes de abril Playa Lanzada mostró su disposición a no entrar en conflicto con el grupo de vecinos que protestan, al aceptar cambiar la máquina que colocaba los pilotes. También quiere destacar que no se trata de todos los vecinos de Vilariño, sino solo un pequeño grupo. Por su parte, desde el lado de los vecinos que protestan se aseguraba ayer que aquellos residentes afectados supuestamente por la maquinaria utilizada en abril para instalar los pilotes ya habían acudido al notario para que levantara acta de los daños que dicen había en sus casas debido a la maquinaria empleada.