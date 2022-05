Una fuente que se muda.

No la van a cambiar de lugar, no se preocupen, o sí. El caso es que la van a limpiar, que falta le hacía bastante. Suponemos que también tratarán de averiguar si las luces funciona bien. Algún mal pensado está convencido que aún hay algún merengue en el gobierno.

Espionaje municipal en Cangas

Ahora que parece que se reanuda la “Guerra fría” y que estamos en tiempos de espías, el Partido Popular tiene información de que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, tiene pensado acudir hoy a Espíritu Santo, donde pretende reunirse con los vecinos. Cree que querrá volver a culpar les del vergonzoso retraso en los trabajos. Para esta labor de espionaje municipal no hace falta permiso legal, entra de las tareas propias de los concejales de uno y otro partido. Claro que todos tienen “topos” en los distintos departamentos. Es una guerra que gustaría ver por dentro.

La playa de Méndez Núñez no tiene bandera azul

Que si la playa de Rodeira, que si la playa de Banda de O Río, que si Playa Lanzada... y nadie habla de la playa de Méndez Núñez. Por alguna razón las autoridades competentes decidieron no solicitar bandera azul para esta playa. Debieron de pensar que no estaría bien presentarla sin antes darle una buena mano de pintura. Sí, como lo oyen. La arena está casi negra y las ondas marinas apenas se divisan en este mar de asfalto ecológico y peatonal. Las obras no solo hay que hacerlas, también hay que conservarlas, que no se olviden.