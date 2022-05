El Sergas sigue sin registrar PCR privadas de COVID y vuelve a llamar a personas para la tercera vacuna

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) está repescando a personas para completar las tres dosis de vacunación contra el COVID, incluso a aquellas que ya pasaron el virus y que no necesitan de esta dosis de refuerzo. En este caso estaban ayer dos vecinos de la comarca que recibieron en sus móviles el SMS con el aviso para ir a vacunarse el día 18 en el Hospital Álvaro Cunqueiro, sin que les corresponda.

Aseguran que el problema es que las citas saltan de forma automática vía SMS al móvil y puede llevar a muchas personas a acudir a inyectarse sin necesitarlo. Y todo esto está debido a un problema de informática ya que al Sergas sigue sin constarle que estas personas hayan pasado el COVID ya que la primera PCR con la que confirmaron la infección se realizó en un laboratorio privado.

Ya en el pasado verano cuando se empezaron a poner las segundas dosis de la vacuna, a estas personas, tal y como señalan, les habían convocado igualmente para recibir la dosis, sin corresponderle, y con la misma excusa de que en el sistema informático del Sergas no les constaba que hubieran pasado el virus al haberlo confirmado con una PCR en un laboratorio privado. Desde el Sergas se les pidió que solicitaran copia al mencionado laboratorio privado y que se remitiera por correo electrónico al Sergas. Todo parecía que se quedaba en un error que atribuyeron al cambio del sistema informático, según les explicaron en ese momento, aunque la situación ha vuelto a repetirse ahora y provoca inquietud por el descontrol en el uso de los datos. Desde el Sergas han vuelto a pedir que se facilite nuevamente la copia de la PCR positiva de dicho laboratorio privado.

Mientras tanto, el mapa del coronavirus sigue arrojando unas cifras de contagios en la comarca más bajas que las del día anterior. si bien no son datos reales ya que solo se incluyen los casos confirmados con PCR y no los que se realizan los propios enfermos mediante test de antígenos en sus casas. El nuevo protocolo no obliga a guardar cuarentenas en caso de no tener síntomas ni se dan bajas laborales en este sentido, salvo que haya síntomas.

El mapa de coronavirus del Sergas situaba ayer a la comarca con 332 personas infectadas, 17 menos que el día anterior, al menos en el acumulado a 14 días; y con 159 nuevos casos en los últimos 7 días, 6 menos que el registro anterior.

Por municipios, los tres están muy igualados y llama la atención Bueu con 111 personas con virus, por encima que Moaña, que tiene 103 y ha bajado en 9 de un día para otro. Bueu sigue con los mismos 111. Cangas registra 118 casos y baja 8 con respecto a 24 horas antes.

En cuanto a los nuevos casos registrados en los últimos 7 días, Cangas tuvo 52, uno menos que el día anterior; Moaña baja en 6 y registra 46 casos y Bueu sube en uno y registra 61 nuevos positivos en una semana.

Visita del gerente del área de Vigo al PP de Moaña

Los populares de Moaña tienen prevista la visita hoy, en su sede, del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, para explicarles la situación, sobre todo en el caso de las urgencias, por cuyo regreso luchan los vecinos desde diciembre pasado con concentraciones todos los domingos, a las que acuden representantes del grupo municipal popular que lidera en estos momentos Vicente Verdeal. Hay pocas esperanzas de que las urgencias retornen a Moaña desde Cangas a donde el Sergas las trasladó en la pandemia debido a la falta de espacio en la Casa do Mar para que hubiera el doble circuito para las personas. La misma falta de espacio sigue alegando para que no vuelven a la localidad.