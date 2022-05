Ribeiras do Morrazo, más cerca del Rey

Los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo están presentes en el espacio gallego en la XI Feria Nacional del Vino (Fenavin) que ayer se inauguró en Ciudad Real con la presencia del Rey Felipe VI que se acercó hasta este espacio gallego. En esta edición se estrenan las IXP de Ribeiras do Morrazo junto a las de Barbanza e Iria, Betanzos y Val do Miño-Ourense, en un puesto en el que están presentes un total de siete bodegas, entre ellas las de Ardán y Os Areeiros, ésta última del productor Guillermo Martínez, ubicada en Vilaboa, y que ha obtenido uno de los Gran Oro en el IV Concurso Nacional de Vinos Vinespaña, en la categoría de blancos tranquilos, que se celebró en el balneario de Laias en Ourense, y en el que la bodega de Marín también obtuvo una Plata.

El viticultor Guillermo Martínez ya había anunciado que dentro de los proyectos de expansión de la bodega estaba acudir a esta feria de Ciudad Real, dentro de un programa de crecimiento que le ha llevado a abrir mercado en Oslo, en Noruega. Ayer estaba presente en la visita del Rey Felipe VI, aunque asegura que había mucha seguridad y control como para que el monarca pudiera degustar uno de los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. En una próxima edición espera poder tener esa suerte. La comunidad gallega dispone de 320 metros cuadrados de exposición en esta feria, en los que se distribuyen un total de 42 puestos. y están representadas más de medio centenar de bodegas. Como es habitual se promocionan las denominaciones vinícolas Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei y Valdeorras, así como las indicaciones de Licor Café, Licor de Herbas, Augardente y Augardente de Herbas, al margen de las Indicaciones Xeográficas Protexidas. También existe un espacio para los consellos reguladores. A mayores, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria desplegó en Fenavin el túnel del vino, para que los visitantes puedan conocer y degustar las marcas premiadas en las catas oficiales de vinos y aguardientes de Galicia el año pasado. La feria se desarrolla hasta el próximo jueves. El Rey Felipe VI fue recibido en el espacio expositivo de la comunidad gallega por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, que destacó la relevancia de esta visita en el contexto del prestigio y del reconocimiento que alcanzan los vinos y aguardientes gallegos en los diferentes mercados. En el marco de esta feria, el director de la Axencia Galega puso en valor el compromiso de la Xunta por la calidad agroalimentaria. Destacó la futura Lei da Calidade Alimentaria, en tramitación, que tiene como principal objetivo alcanzar para los productos gallegos una nueva dimensión en el mercado, más competitiva y atractiva para la ciudadanía y, en consecuencia, también para el desarrollo local, la creación de empleo y la diversidad productiva. Vinculó el impulso a la calidad con la correcta gestióndel territorio, a partir del aprovechamiento de los recursos.