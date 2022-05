O Auditorio Xosé Manuel Pazos será realidade o venres

A petición popular e a decisión institucional de denominar oficialmente “Auditorio Municipal de Cangas-Xosé Manuel Pazos Varela” ao inmoble da Avenida de Lugo sobre o que xira a actividade cultural do Concello pasará da acta plenaria a facerse realidade este venres cunha festa de homenaxe ao exalcalde, mestre, escritor e home de teatro que finou en xaneiro de 2021. A concelleira de Cultura, Aurora Prieto, da por concretada unha programación que comezará ás oito da tarde cunha concentración de colectivos culturais ás portas do Auditorio, donde se descubrirán as letras en aceiro coa nova denominación que dende hoxe colocarán operarios da empresa Alinox Morrazo, e, no hall de entrada, unha placa de metacrilato co retrato de Pazos realizado polo artista Camilo Camaño Xestido.

A alcaldesa, Victoria Portas, e a concelleira de Cultura e Turismo xa remitiron invitacións aos colectivos culturais e sociais do municipio, dos que se agarda unha ampla representación o venres no “acto institucional de recoñecemento a Xosé Manuel Pazos Varela coa distinción de unir o seu nome ao do Auditorio Municipal”. Tamén se espera a presenza de autoridades públicas, como os alcaldes de Moaña e Bueu, Leticia Santos e Félix Juncal, ou representantes da Xunta e da Deputación, entre outros, para arroupar á familia e achegados do homenaxeado, entre eles a súa viúva, fillos, nai e irmáns. Xa no patio de butacas, a xornalista de FARO Lara Graña presentará un acto no que debullarán os méritos de Pazos, no eido cultural, político e reivindicativo das instalacións. Entre as intervencións de representantes políticos e sociais actuarán Belas Artes, Escola de Teatro de Ningures, escola de danza tradicional Lembranzas da Ría, Peis d´hos, Pais de San Roque, Ximalveira, o coro do Conservatorio Profesional de Música ou Aspamsim.