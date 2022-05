Los karts de Cangas salen de su cuartel de invierno

para contribuir a la educación vial del alumnado del colegio Eduardo Pondal, donde agentes de la Policía Local impartirán una jornada informativa esta mañana. Los preparativos comenzaron ayer, con personal del Concello trasladando la flota de vehículos desde la nave de Ojea que los alberga hasta el centro educativo, en Darbo.

Pasada la Semana Santa, se buscan costaleros

No es un cartel de esos que se ven clavados en algún poste de alguna película del Oeste. Es la realidad, que siempre supera la ficción. La cofradía de la Misericordia quiere que la Virgen de Fátima salga a hombros en procesión, pero para eso necesita de personal, libre de COVID 19, claro está. Parece que no se hará casting preliminar porque son muchos los llamados y pocos los elegidos. Habrá que ver como transcurre estos días todo este proceso y las repercusiones que puede tener en la parroquia. Oficialmente no pasa nada. Todo controlado.

Clara Millán "regresa" al Concello de Cangas

La exalcaldesa de Cangas, Clara Millán, se dejó ver ayer por el Concello, lugar al que pocas veces regresó tras dejar el bastón de mando. La que fuera alcaldesa nacionalista fue rápida en su estancia en las dependencias municipales. Saludó a trabajadores de su época y se guardó la razón de su visita. Tras marcharse, hubo quien comentó algo sobre no se qué de su regreso. Hasta ahí podemos leer, porque también es todo lo que sabemos. Pero como falta un año para las elecciones y todo el mundo empieza ya a hablar de posibles candidatos, lógico que la presencia de Clara Millán diese que hablar.