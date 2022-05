Cangas celebrará a Festa da Cultura o vindeiro martes, Día das Letras Galegas, cun acto no Auditorio Municipal para entregar os premios Ignacio Cerviño á recuperación/promoción do patrimonio e Xohan de Cangas á creación artística/literaria e ao labor cultural. Estará presentado pola autora e actriz teatral Vanesa Sotelo e contará coa participación de distintos colectivos do municipio, que intercalarán actuacións entre os discursos dos representantes políticos e persoas homenaxeadas.

A escola de danza Maite Quiñones abrirá o programa, e Vanesa Sotelo daralle a benvida ao público e autoridades antes do discurso institucional da concelleira de Cultura, Aurora Prieto. Lembrarase ás persoas que traballaron pola cultura de Cangas e xa non están entre nós, e Xosé Ramón Rocha interpretará ao violonchelo unha peza do compositor cangués Anxo Gago. Tamén se lembrará a figura do poeta Florencio Delgado Gurriarán, a quen se lle adican as Letras Galegas, e actuará a Escola de Teatro de Cangas, de Teatro de Ningures, antes de comezar a entrega de premios ás persoas galardoadas. Logo subirá ao escenario Lembranzas da Ría e intervirá a alcaldesa, Victoria Portas, antes de dar fin á Festa da Cultura coa interpretación do himno galego polo Coro San Xosé.