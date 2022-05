El vecindario se queja de los vertidos de residuos en A Rúa y el BNG exige una actuación más contundente

“La cascada de incivismo no da tregua a la comunidad escolar de A Rúa, que convive a diario con un surtido de residuos esparcidos alrededor de los contenedores y pide al Concello ponerle freno con más vigilancia y el traslado de los depósitos a una zona menos escondida, donde los infractores no puedan descargar de forma tan impune”. “Depósito habitual de colchones y muebles viejos, neumáticos de vehículos, restos de podas... Incluso de material pirotécnico en desuso y camadas de gatos y perros que derivaron en denuncias y obligaron a intervenir a la Guardia Civil y la Policía Local. El entorno del centro de educación infantil y primaria (Ceip) A Rúa arrastra un amplio curriculum como destino provisional, o definitivo, de lo que sus dueños ya no quieren”. “Familias del Ceip A Rúa retiran 500 kilos de basura del río Saíñas...”.

Son algunas de las informaciones que ilustran las frecuentes quejas del vecindario de A Rúa sobre el depósito ilegal de residuos, escombros y basuras, un problema que no cesa y a cuyas quejas se suma el BNG, que las ha trasladado al pleno de la corporación y exige a los gobernantes mayor celeridad para retirarlos y “medidas más contundentes” para localizar y sancionar a los infractores. “Pasan el tiempo y el panorama no cambia”, denuncia el concejal José Antonio Antepazo, que además es directivo de la asociación vecinal de A Pedreira y se queja de que el barrio sufre una degradación a la que el Concello no pone freno. “La situación va a peor, y esta zona nunca estuvo tan abandonada”, subraya Antepazo, que aprovechó el turno de ruegos y preguntas en el pleno del viernes día 29 para avisar que en el entorno de A Rúa hay un amplio surtido de residuos fuera de los contenedores y que hay que empezar por retirarlos, además de tomar medidas para prevenir que siga sucediendo. Diez días después de su demanda plenaria, el gobierno local “aún no ha tenido tiempo” de sanear la zona, ironiza el edil del BNG. El aparcamiento de A Rúa está presidido por una valla publicitaria con el mensaje: “Recicla máis. Mellor. Sempre”, que choca con el incivismo de algunos.