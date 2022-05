Superhéroes reales buscan nuevos aliados

Hay superhéroes de papel de cómic y de pantalla de cine. Luego hay otros que no pueden volar, no cuentan con extraños superpoderes ni cuentan con modernos y sofisticados vehículos. Pero son luchadores, especiales y están llenos de fuerza y coraje. Y lo más importante: son reales. Son los niños y niñas con diversidad funcional, cuyas familias forman la Asociación Superhéroes del Morrazo y que cada día luchan por mejorar y tener una mayor calidad de vida. Ahora cuentan con un aliado especial: la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo), que a través de la campaña “Comercio e corazón”, pone en marcha una campaña solidaria a través del pequeño comercio para apoyar a la asociación.

A partir de hoy martes estará a la venta un paquete solidario compuesto por una bolsa de algodón ecológico con un diseño especial, una chapa del comercio de O Morrazo y un tarjetón explicativo de la campaña. El lote se podrá comprar en los establecimientos registrados al precio de 5 euros y los fondos se destinarán íntegramente a la Asociación Superhéroes del Morrazo. La relación de locales que participan en la iniciativa se puede consultar en la página fecimo.es, con un enlace para poder localizar las tiendas. El diseño de las bolsas y del tarjetón correspondió a las creativas de la agencia Lalola, que también se encargaron de supervisar la producción. Los dibujos representan a personajes “luchadores, especiales, llenos de fuerza y coraje que día a día luchan bajo sus máscaras”, un paralelismo con los pequeños y pequeñas de la asociación que cada día en su constante lucha por mejorar “son los verdaderos superhéroes y superheroínas”, explicaron las representantes de la campaña en la presentación de la campaña, celebrada en la sede de Fecimo. Desde la federación de comerciantes y desde la Asociación Superhéroes del Morrazo hacen un llamamiento a la ciudadanía a colaborar con esta iniciativa solidaria y cargada de corazón. “Los fondos irán destinados a los niños y niñas que más lo necesitan”, insisten. La adquisición también es posible a través de Internet. Fecimo habilitará la venta electrónica a través del “marketplace” de Comercio do Morrazo (compranomorrazo.com), donde los clientes podrán comprar el lote. Esta modalidad solo estará disponible para recoger el producto por parte de los clientes, que deberán acudir a la sede de Fecimo, en el número 91 de la Avenida de Vigo, en Cangas.