A festa retorna ao muíño de Fausto

Hai ganas de festa, dous anos lastrada pola pandemia, e Coiro deu exemplo dese humor esta fin de semana abarrotando o recinto do Muíño de Fausto con actividades que comezaron cun concurrido serán, o sábado, e continuaron onte cunha andaina matinal e un xantar popular que a penas deixou espazo a carón dese emblemático exemplo de enxeñería para a moenda coa enerxía da auga do río Bouzós. A asociación Tromentelo e a Comunidade de Montes da parroquia tomaron as rendas coa colaboración de Cacarexo, que lle deu pulo desde hai máis de tres décadas, e ainda que non houbo pregón nin palco, esta edición “de transición” reafirma aos organizadores na idea de manter a Festa do Muíño e mesmo de facela medrar en vindeiras edicións. Así o recalca Serafín Docampo, un dos directivos, e destaca o compromiso social e co medio natural parello coa cultura etnográfica, musical e gastronómica.

Nestes últimos días visitaron o muíño nenas e nenos do colexio Castrillón para escoitar as explicacións de Manuel Boubeta sobre o seu funcionamento, celebrouse un serán moi animado desde as oito da tarde do sábado ata ben entrada a madrugada do domingo, con actuacións improvisadas, houbo concurso de debullar espigas de millo ou degustación de pratos autóctonos, como ovos con pan de millo, empanadas e viño país. A alcaldesa, Victoria Portas, ou os edís Mariano Abalo e Sagrario Martínez foron algunhas das persoas que non o perderon.