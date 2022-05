O Concello de Bueu, coa colaboración de diversos colectivos culturais e veciñais da vila, organiza durante este mes de maio unha gran variedade de eventos que se unen baixo o paraugas de "Letras Galegas e Colectivas", a través das que se pretende revitalizar o uso da lingua galega en todos os ámbitos e reivindicar o importante labor do tecido asociativo. Cinema, música, contacontos ou recitais poéticos serán algunhas das actividades que levarán as Letras Galegas a diversos lugares, como Beluso, Sanamedio, Cela ou Meiro.

O Cineclub Bueu organiza todos os venres deste mes unha serie de proxeccións de cinema galego, que se poderán ver ás 21 horas no Centro Social do Mar. O ciclo comezou o pasado venres co filme - documental “Negro Púrpura” de Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva; e continuará o 13 de maio con “Manoliño Nguema” de Antonio Grunfeld; o 20 de maio será a quenda de “Virxe roxa” de Marcos Nine, e para rematar, “Eles transportan a morte” de Helena Girón e Samuel M. Delgado.

A Asociación Cultural Novos Ventos, coa colaboración do Concello de Bueu e da Deputación de Pontevedra, programará na Casa do Pobo da parroquia diversos eventos tanto para os máis pequenos como para o público adulto. O 14 de maio ás 17 horas, terá lugar unha sesión de contacontos para os nenos e nenas, coa obra "O ladrón de paraugas" a cargo de Bandullo Azul. Trátase da adaptación dun libro homónimo, recén estreado e escrito por Xosé Lueiro (filólogo pola USC, normalizador lingüístico e músico), que convida á reflexión sobre a fraternidade entre culturas a través dunha bonita historia protagonizada polo gato Fazulas. A continuación desenvolverase a presentación e sinatura dos libros de partituras "Pezas guapas para gaita, zanfona e acordeón" Xosé Manuel Fernández "Muxicas", e o monólogo “A filla do Juevo” a cargo de Antía Costas.

O domingo, a partir das 17 horas, desenvolverase un obradoiro de iniciación ao baile tradicional no Parque Joe Novas, seguido cun concerto de acordeireta no salón de actos da Casa do Pobo.

O mesmo día das Letras Galegas, o 17 de maio, celebrarase a XXI Romaría das Letras, promovida pola Asociación Cultural de Sanamedio, e que encherá o adro de Sanamedio de múltiples actividades reivindicativas e de lecer. A xornada iniciarase ás 12 horas do mediodía cun acto no que participarán o alumnado e o profesorado do CEIP Plurilingüe Montemogos de Beluso e que tamén constará dunha exposición arredor da revista ‘O fiadeiro’.

Despois haberá un recital poético con micro aberto, e unha actuación de música e baile tradicional con Pais de San Roque e Os Liboreiros. Ao longo de todo o día, no recinto colocarase unha cantina por parte do Bueu Atlético Balonmán, na que haberá bebidas, petiscos e bocadillos. Pola tarde proxectarase o documental "Xela Arias. Poeta nas marxes" dirixido por Beatriz Pereira; e tamén se poderá gozar de xogos populares, ademais dun espectáculo de regueifa con Lupe Blanco e Josiño, e da actuación da murga local Os Mulos.

A Asociación Cultural Costumes de Cela tampouco esquecerá esta efeméride, e por iso organiza o 21 de maio un festival que se celebrará a partir das 17.30 horas no Eirado de Cela. Alí terá lugar a representación teatral de “Sabela e o paxaro máxico” da compañía Tarabelos Teatro. Despois entregaranse os premios do concurso de microrrelatos e de debuxo, e rematará a xornada coa actuación do grupo tradicional Retrouso, e coa animación e xogos tradicionais para a cativada a cargo de Barafunda Teatro.

Da man da Asociación Veciñal A Morada celebraranse as Letras Galegas na Casa da Aldea de Meiro o domingo 22 de maio a partir das 19 horas, cando terá lugar a presentación do libro "Peroxo. Un rapaz de aldea", a cargo do autor Luís Chapela e o libreiro Fernando Miranda. Despois será o recital poético con micro aberto, e unha actuación a cargo dos grupos locais Palleta Mollada e Os Mulos, e remate con degustación de petiscos.

A todos este actos hai que engadir a gala dos Premios Johan Carballeira de Poesía e Xornalismo, que se desenvolverá o 22 de maio ás 12 horas no Centro Social do Mar. Co acompañamento da música de Sheila Patricia, o Concello de Bueu entregará os premios a Miguel Sande, gañador este ano na categoría de poesía coa obra "Brinde e desespero", e a Antía Yáñez, que se fixo co galardón na categoría de xornalismo coa crónica “A saúde mental en Galicia, en bragas”.