¿Les reconocen? A lo mejor no... ¡porque les faltan los disfraces! Son las comparsas de Bueu Vou nun Bou, Os do Pinsel, As Faltriqueiras y As Tinta Femia, que se reunieron este fin de semana para organizar una cena de confraternidad. Era una idea que ya tenían desde 2020, pero entonces la pandemia lo echó todo a perder. Este año recuperaron la idea y disfrutaron de una agradable velada. Pero con la habilidad que tienen para sacarle punta a todo... ¡da miedo ver a tant@s carnavaleir@s junt@s!