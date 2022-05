La maleza se come el castro de Domaio

La maleza que tomó el castro de Montealegre en Domaio no para de crecer y ya cubre casi todas las estructuras de vivienda excavadas aprovechando la obra de conversión del Corredor do Morrazo en autovía. La Xunta ofrece al Concello la cesión de todo el terreno, pero carece de acceso desde una vía pública e incluso desde monte comunal, por lo que desde hace dos años no se pudo intervenir en la zona ni hacer el yacimiento visitable. El portavoz del PP de Moaña, Vicente Verdeal, alerta del “estado calamitoso de total abandono” del poblado castreño.

Ante esta situación, Verdeal exige al concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, una mayor preocupación por el estado del castro “de muy difícil acceso”. Lamenta que desde la finalización de los trabajos de puesta en valor “solo se preocupase de tirar la pelota a la Xunta, a la Comunidade de Montes o a Patrimonio”. Verdeal pide “trabajo” para resolver rápido los problemas de acceso y recuerda las manifestaciones vecinales para salvar el castro que implicaron una ampliación interior del túnel de la Autovía y que los vecinos aguantasen siete meses con esta carretera cerrada.