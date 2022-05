“Cando era neno o tío Florencio era para min un ser imaxinario”

Ricardo Gurriarán (Barco de Valdeorras, 1953) é o sobriño de Florencio Delgado Gurriarán, a figura á que se lle adica o Día das Letras Galegas este ano. Ricardo é ademais unha personaxe clave no coñecemento da figura de Florencio, pois no 1999 publicou unha importante biografía titulada “Florencio Delgado Gurriarán, vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e galeguista”. Mañá protagoniza unha conferencia sobre o seu tío no salón de plenos de Moaña, ás 19.30 horas.

–Cando vostede naceu, o seu tío estaba no exilio. Cando tomou conciencia da figura de Florencio Delgado?

–Coñecín ao tío Florencio pola lectura das cartas do meu pai. Para min era un ser imaxinario que estaba “colgado na nube” como se adoita dicir agora. Voltou por vez primeira no 1968 e eu tiña 15 anos. Estiven con el as tres veces que voltou a Galicia. A primeira vez buscaba materializar a súa figura, porque na miña familia, cando preguntaba por el, só dicían que tivera que marchar na guerra. Lémbrome agardar por el co meu pai na estación do Barco. Xa con 15 anos comecei a mergullarme na súa historia e foi entón cando descubriu por qué marchara e tomei conciencia do seu papel e do seu itinerario.

–Doutorouse en Historia xa de maior. Ten relación a figura do seu tío con esa inclinación?

–De formación inicial son profesor de Educación Física, pero sempre fun moi afeccionado á Historia. Doutoreime en Historia Contemporánea xa de vello gaiteiro. Trataba de explicar determinadas claves do que aconteceu en Galicia no 1936, sobre todo no exilio científico, que foi a miña tese. Meu pai tamén foi un exiliado interior e sufriu varios procedementos administrativos despois da Guerra Civil como unha inhabilitación. Meu pai, Gonzalo Gurriarán era médico e estivo na Residencia de Estudantes. Ten máis dunha ducia de publicacións científicas no estranxeiro e en revistas punteiras españolas.

“Estudei Historia de vello gaiteiro para explicar o exilio científico en Galicia”

–No 1999 publicou a biografía sobre Florencio Delgado. Descubriu moitas cousas que descoñecía da súa figura?

–A verdade é que si. Foi un procedemento de tres viaxes a México para mergullarme nos seus papeis persoais e nos itinerarios que tiña feito. En México funcionou moi ben a memoria oral. Unha historiadora catalana no exilio, Dolores Pla, tiña 117 biografías orais de xente exiliada. Unha delas é de Florencio. Adentreime no papel que xogou o meu tío na axuda á evacuación dos perdedores da Guerra Civil. Estivo moi ligado á estructura do Partido Galeguista en Barcelona. Tratou tamén de aliviar e evacuar aos que estaban en Galicia loitando no monte. El partiu para México no barco “Ipanema” un dos tres que partiron cara o único país solidario que acreditou ao goberno republicano como representación española. Despois xogou un papel interesante no devir de grupos no exilio como a Alianza Nacional Galega. Foi un home integrador, de proxectos e cunha coherencia ideolóxica interesante.

–Acolleu con especial cariño a adicación do Día das Letras ao seu tío?

–Iniciei ese itinerario pensando que igual se acadaba algún día e serviría para poñer en valor o rol que xogou esta xente exiliada tan coherente, que en 1976 quixo voltar a poñer en marcha o Partido Galeguista. Puxen un grao de area para chegar a esta homenaxe, que se estende a todo o exilio mexicano.

“Meu tío viviu en 20 lugares distintos e ese itinerario variou a súa inspiración poética”

–A súa conferencia do luns centraráse na biografía de Florencio Delgado. Que tal é a calidade poética do seu tío?

–Non a podo valorar por non ser especialista, pero no seu momento tratei de dar a coñecer todas as variantes que tiña de cada poema, porque era un home moi traballador no rigor filolóxico e que deu importancia ao valdeorrés, que é unha variante interesante do galego. Hai que lembrar que Florencio ta só viviu 14 anos en Galicia. Eu conteille máis de 20 asentamentos diferentes. Como resultado dese itinerario ía variando os contidos de inspiración poética segundo as circunstancias. Fai poesía sobre desigualdade social, sociolingüística con carácter reivindicativo, con interese pola paisaxes e cromatismos de Valdeorras, poemas de loita contra o fascismo...

–A Lei da Memoria Histórica está en constante reforma e no debate público. Quedan moitas cousas por resolver nese eido?

–Temos que preocuparnos pola memoria histórica e por poñer en valor ás persoas e os tecidos que existían ata a Guerra Civil. Lembrar o que tratou de ocultar a cultura oficial ata non hai moito tempo. Estanse a dar pasos interesantes. A ver si se cumpren dunha vez todos os elementos que inclúe esa Lei. Agora estamos a vivir un momento político bastante deficitario e a ver por onde camiñamos nos tempos que están por correr, que ao meu modo de ver van ser difíciles.