BNG y Avante piden a Abalo el documento base para negociar un presupuesto, el PSOE duda y el PP no acude

El concejal de Facenda de Cangas, Mariano Abalo, celebra como “un buen punto de partida” que tres de las cuatro formaciones políticas de la oposición (PSOE, BNG y Avante) se hayan sentado con él para intentar negociar el presupuesto del Concello para 2022, que sustituya al de 2020, prorrogado tras la ruptura del pacto de gobierno por la expulsión de ediles socialistas. El grupo municipal que encabeza Eugenio González, y también su ejecutiva local, avisan que no están por la labor de apoyar ningún documento con quienes los echaron, pero también que la última decisión la tiene la militancia, lo que da esperanzas a Abalo de alcanzar un acuerdo que considera “imprescindible” para atender las necesidades actuales del municipio. A petición de sus interlocutores, el titular de Facenda se ha comprometido a entregarles un “documento base” –en esencia, el mismo que estaba practicamente consensuado en 2021, antes de la crisis de gobierno, que ronda los 17 millones de euros– para que puedan hacer aportaciones y sellar un acuerdo con estos tres grupos, pues el PP ya se descartó al no acudir siquiera a la reunión celebrada a última hora del viernes.

Abalo intentó a principios de otoño un primer acercamiento, que resultó baldío, para aprobar un programa económico y ahora lo intenta de nuevo con más margen de maniobra tras liberarse el Concello de Cangas del plan de ajuste impuesto por el Estado. Da por hecho que no contará con el PP en ese cometido, pues la formación que lidera José Enrique Sotelo solo busca “impedir cualquier tipo de acuerdo positivo”, pero confía en las fuerzas de izquierdas para hacerlo posible: “Ya en 2021 trabajamos en esa dirección y ahora buscaremos el máximo acercamiento para atender las necesidades de la ciudadanía”, subraya. Anuncia que remitirá un primer borrador a todas las formaciones, “mejor antes de una semana que de dos”, para que lo debatan y hagan “aportaciones” teniendo en cuenta que hay que encajar ingresos y gastos. Su deseo es aprobar antes del verano el nuevo presupuesto que primaría un mayor gasto social y en infraestructuras básicas, pero apela a la prudencia y a buscar “puntos de encuentro” para lograrlo.

Desde el BNG y Avante coinciden en esa necesidad y reiteran su voluntad de diálogo. Los portavoces de ambas formaciones, Mercedes Giráldez y Tomás Hermelo, explican que la del viernes fue solo una “primera toma de contacto” para encauzar las negociaciones y fijar el punto de partida entre dos opciones: que los grupos políticos presenten propuestas y los técnicos del Concello los plasmen en el documento o que sea al revés, que Abalo les entregue una propuesta que sirva de base sobre la que realizar aportaciones. La elegida es esta última, y esperan que el responsable de la hacienda local se lo haga llegar en el menor plazo posible, para que puedan analizarlo y someterlo al criterio de sus asambleas. También apelan al gobierno local a negociar con el PP y el PSOE, pues la aritmética manda y sin sus votos favorables, o al menos la abstención de alguno de ellos, no será posible aprobar un presupuesto.

El concejal de Facenda recalca que no hay líneas rojas infranqueables frente al objetivo de disponer de un nuevo presupuesto –el actual lleva prorrogado desde 2020– que permitiría dar más agilidad y funcionalidad a la institución municipal, además de establecer partidas concretas para nuevas necesidades. El PSOE es clave en este asunto y no está por la labor de ponérselo fácil al gobierno que encabeza Victoria Portas, quien los expulsó del gobierno de coalición con ACE. El concejal y portavoz socialista, Eugenio González, manifestó hace solo unos días su intención de no acudir a este encuentro, aunque finalmente sí lo hizo para dejar claro que quien gobierna es ACE en solitario, no el PSOE, y deben ser consecuentes con ello. “Que nos remitan la propuesta y trabajaremos sobre ella como hicimos en 2021. Son ellos los que tienen que proponer y negociar y nosotros lo valoraremos, pero el margen es muy escaso”, abundan los socialistas, que reconocen ciertas coincidencias con sus antiguos socios, pero quieren hacerle pagar su despecho.

La propuesta para 2021 rondaba los 17 millones de euros

El presupuesto del Concello de Cangas que está en vigor (por importe de 16.247.319 euros) es el de 2020, que fue aprobado por el bipartito ACE-PSOE hace casi dos años, siendo alcalde Xosé Manuel Pazos, y que sigue prorrogado por la incapacidad de los actuales gobernantes de sumar los apoyos necesarios para renovarlo. Y eso que en 2021 se alcanzó cierto consenso sobre un borrador que fijaba en casi 17 millones de euros los capítulos de ingresos y gastos, pero la ruptura del pacto de gobierno tras cesar la alcaldesa a dos ediles socialistas a los que responsabilizó de los daños ambientales en la playa de Rodeira abortó el acuerdo. Dicho borrador debe servir de base para estas negociaciones, según apuntan desde varios grupos, aunque dan por hecho que precisa adaptarse a la “nueva realidad”. La cifra de entonces ascendía a 16.911.215 euros, con la mayor partida para los capítulos de bienestar comunitario (2.222.503 euros), servicios de carácter general (2.173.831), servicios sociales y promoción social (2.025.132), seguridad y movilidad ciudadana (1.771.274) y deuda pública (1.488.227 euros). Para deporte se destinaban 968.451; a infraestructuras, 948.076;901.838 a educación; y a cultura, 745.309 euros, entre otros apartados por política de gasto. Bienestar social, servicios públicos y respaldo a los más desfavorecidos son propuestas coincidentes para sellar un acuerdo entre los grupos de izquierdas.