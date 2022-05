Sete días polas letras en Moaña

O Día das Letras Galegas homenaxea este ano ao poeta Florencio Delgado Gurriarán. En Moaña o Concello e os colectivos culturais vólcanse con esta celebración da lingua propia e programan nada menos que sete días de actividades.

O luns 9 o salón de plenos acollerá o primeiro evento, que será unha charla de Ricardo Gurriarán ás 19.30 horas, familiar do homenaxeado e que percorrerá a vida como republicano e galeguista do poeta valdeorrés.

O concelleiro de Cultura, Carlos Juncal (PSOE), explica que a segunda actividade será o venres 13 coa presentación, tamén no salón de plenos, do libro “A perda do uso de idiomas ibéricos. Caso especial do galego”, a cargo da Irmandade do Dolmen á partires das 20.00 horas.

O sábado 14 a Sala Celso Parada de Quintela acollerá o Festival das Letras organizado pola Asociación de Mulleres de Moaña, que inclúe a actuación de Tuna Juvenil Sermando (da cidade portuguesa de Vilanova de Gaia), do Coro Chorima e o espectáculo teatral de Codia e Miolo. Precisamente Mulleres de Moaña regresarán a este espazo o 27 de maio para estrear a súa obra de teatro “A casa das bruxas”.

A programación cultural regresa o martes 17, o propio Día das Letras, cun festival no centro Rosalía de Castro de Domaio. A agrupación Charaviscas organiza un recital e ás 19.00 horas se representará a obra “Nunca sabes o forte que es”, de O piollo teatro.

O xoves 19 será o momento dos cativos cun Rechouchío infantil sobre Florencio Delgado. Trátase dun contacontos a cargo de Trémola Teatro para nenos de seis anos en adiante.

A música e as danzas tradicionais porán o peche aos días arredor do idioma propio en Moaña. O sábado 21 de maio terá lugar a primeira edición do Festival Folclórico das Letras “que ten o obxectivo de dar a coñecer todo o traballo das agrupacións da vila que levan dous anos moi duros pola falta de actuacións debido á pandemia”, apunta Juncal. Ás 18.30 horas todas as agrupacións desfilarán pola Alameda ata o Palco da Música, unha vez alí comezarán as exhibicións de música e danzas tradicionais.

Actuarán os grupos Gaiteiros de Moaña, Meiramar-Axóuxeres, Charaviscas, Cantareiras Arco da Vella, Breogán, Solaina e as pandereteiras de Salgharitas.

A programación polas Letras Galegas en Moaña conclúe o domingo 22 cun pasarrúas dos músicos que integran a banda Airiños do Morrazo, polo paseo martítimo dende ás 12.30 horas. Culminarán o percorrido cun concerto no propio Palco da Música.