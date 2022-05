El pleno de Bueu rechazó en su última sesión una moción del PP para instar al gobierno local a tramitar una solicitud para volver a organizar un taller de empleo en la localidad. La propuesta se desestimó con los votos en contras del BNG, que según los populares, alegó que el Concello no tiene competencias en materia de empleo. Una explicación que desde la oposición rechazan de manera tajante. “En realidad son incompetentes porque el resto de concellos sí que trabajan en este área y parece que el único que siempre carece de competencias es Bueu”, afirma la portavoz del PP, Elena Estévez.

Desde la oposición aseguran que la negativa del ejecutivo es una “una decisión puramente política, no técnica”. Estévez sostiene que no se puede afirmar que “no se tienen competencias en materia de empleo, pero luego el Concello tiene una agente local de empleo”, argumenta la portavoz popular, Elena Estévez. Para la edil se trata de una actitud que “demuestra de forma clara la mentira perpetua en la que viven inmersos con tal de no votar a favor de las propuestas del PP”. En este sentido destaca que incluso el vicealcalde y portavoz de ACB, Julio Villanueva, optó por la abstención en lugar de votar en contra.

Elena Estévez recuerda que en el pasado el Concello de Bueu ya organizó dos talleres de empleo con las mismas competencias que tiene en la actualidad. “La diferencia es que en otros tiempos hubo interés y ahora parece que 20 puestos formativos y de empleo no son importantes”, denuncia.

Ante las explicaciones aportadas en el pleno, desde el PP sugieren incluso la supresión del área delegada de Emprego si en realidad está vacía de competencias y censuró a la edil de Promoción Económica –Silvia Carballo– por no intervenir en el debate. “Una concejal que alude a la falta de competencias y de personal para escurrir el bulto es una concejala que no debe seguir gestionando el área”, sostiene la portavoz del PP de Bueu.