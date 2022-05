El PP pide al gobierno que se someta a una moción de confianza ligada a un presupuesto

Los presupuestos para este año del Concello de Cangas dependen mucho de la reunión que convocó para hoy, a las 20.00 horas, el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), en la que invitó a participar a toda la oposición a presentar propuestas. El PP respondió ayer con una negativa, esperada, por otra parte, pero contundente. Pide que el gobierno local se someta a una moción de confianza, acompañada con la aprobación de un presupuesto que contengan una rebaja de 20% del gasto corriente y una rebaja en la previsión de ingresos del IBI y por la rebaja del tipo impositivo del 0,55% al 0,50%. El PP no había solicitado esta moción de confianza ligada a unos presupuestos ni después de romperse el bipartito entre ACE y POSE el pasado verano. El grupo municipal popular recuerda que Cangas está gobernada por tres personas y muestra su total desconfianza hacia este tipo de reuniones convocadas por Mariano Abalo. Asegura que la intención del concejal de Facenda es disfrazar su fracaso de gobierno con convocatorias de reuniones para intentar reflejar que las responsabilidades de gobierno son de toda la corporación. “Decidieron ser un gobierno de cuatro personas y tienen que se consecuentes con esta decisión”, manifiestan los populares.

Mantiene esta formación política que los datos más relevantes de los últimos años en las cuentas del Concello fueron el aumento del gasto corriente en más de un 250% y los ingresos tributarios del IBI, causando sobre todo por la regularización catastral del IBI.

El PP señala que en distintas ocasiones solicitó la rebaja del tipo impositivo del IBI del 0,55 al 0,50%, demostrando en su petición que existía un margen de rebaja en la recaudación del IBI gracias al aumento considerado de 2,9 millones que se recaudaban a más de 4,5 millones que se recaudan ahora, pero el gobierno siempre se negó.

También hace referencia el grupo mayoritario de la oposición que en el año 2021 se aprobó en pleno la bonificación del 100% de tasas de mesas y sillas y el gobierno no hizo otra cosa que torpedear el acuerdo plenario, para no cumplir la obligación de bonificar dichas tasas con retrasos en las solicitud de informes “y otras artimañas”. Recuerda, también, que el pasado año un grupo de la oposición solicitó una bonificación del Impuesto de Vehículos de los coches eléctricos y que, aunque la moción fue aprobada, nunca se hizo reflejar el acuerdo en la ordenanza fiscal, con el propósito de aplicar la bonificación.

“Con estos antecedentes no podemos tener la más mínima confianza en el gobierno y en el concejal de Facenda como para sentarnos con ellos para elaborar unos presupuestos. Sabemos que intentará torpedear todas nuestras propuestas con artimañas e informes externos y como no aceptemos su propuesta y no lleguemos a un acuerdo, van a decir que intentó consensuar y la culpa es de los demás”.

El PSOE acudirá a la cita con Abalo, pero para recordale quién gobierna

El PP acusa a Mariano Abalo de carecer de voluntad para aceptar las propuestas de la oposición municipal, como quedó demostrando con continuos incumplimientos plenarios en materia económica. Por su parte, el portavoz socialista Eugenio González anunció que sí que acudirá a la reunión de esta tarde, pero para decir al concejal de Facenda, Mariano Abalo, que es el gobierno quién debe formular propuestas, no la oposición, para eso gobierna, de lo contrario que lo deje. Evidentemente, el PSOE rompió todo lazo con el partido con el que gobernaba hasta el verano pasado Cangas. La decisión de la alcaldesa de cesar a los concejales socialistas Eugenio González y Pilar Nogueira por el problema que hubo con las dunas de Rodeira no se valoró en su justa medida y ahora los socialistas no están por la labor de facilitar en lo más mínimo la gobernabilidad a ACE. Además, tienen argumentos. Quien decidió gobernar con esa minoría de tres concejales (el cuarto no aparece, solo asiste a los plenos y a las junta de gobierno para que su voto sume) fue la regidora local. Claro que si la moción de confianza la pierde ACE, alguien tiene que gobernar Cangas durante un año. Y tiene que ser alguien que quiera.