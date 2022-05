O Concello de Moaña inicia a súa programación infantil Rechouchíos para as últimas semanas do ano académico. Culminará cun concerto ao aire libre, no parque da Xunqueira, o 17 de xuño ás 18.00 horas a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona.

Co patrocinio do programa da Xunta “Ler conta moito” as actividades comezan hoxe mesmo na axencia de lectura de Domaio, ás 18.00 horas co contacontos “Censor de monstros” de Barafunda. O venres 13 a biblioteca de Tirán acolle o contacontacontos “No camiño”, de María da Pontragha. O xoves 19 será o Rechouchío sobre as Letras Galegas na Sala Celso Parada de Quintela e o 20 de maio o mesmo espazo acollerá o contacontos “Mundos contados”, de Talía Teatro. Musicarte devolverá as actividades a Domaio con “O Titiribaile” o 27 de maio. En Quintela o 3 de xuño escoitarase “O arquivo do chibo” e o 10 de xuño actuará o músico Magín Blanco.