XXIV Mostra de Teatro de Ensino Secundario de O Morrazo.

Los espectáculos teatrales comenzaron ayer a las 10.00 horas en un maratón que terminó a las 21.30 horas. Participaron los centros María Soliño, Johan Carballeira, As Barxas, Eduardo Pondal y María Soliño.

Confusión entre Cangas de O Morrazo y Cangas de Onís

No todo es Cangas de O Morrazo. Hay otras Cangas, y no están en ésta. Lo digo porque me comentan que a la parada de taxis de Cangas llama gente para que los trasladen a algún lugar de Asturias. Están convencidos de que llaman a un teléfono de parada de taxi de Cangas de Onís. Y no crean, hay que convencerlos de que se equivocaron y darles una pequeña lección de geografía, porque hay gente muy tozuda. Se nota que no vieron la película “Ocho apellidos catalanes”. Allí una de las protagonistas deja bien claro que es de Cangas de O Morrazo.

Las pagas extras para los refugiados ucranianos

Miren, ya una cosa concreta para que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, destine sus pagas extras, que cuando tomó posesión dijo que las entregarían a una causa social a solidaria. Lo digo porque esta familia de acogida de refugiadas de dos jóvenes ucranianas, a las que el Concello niega entrar en el pack familiar del gimnasio municipal. Es fácil, entrega las extras a esta causa y listo. Es que, de momento, no sabemos nada de esas extras. Y fue ella la que anunció que las donaría, nadie le había obligado a ellos. Pero las promesas hay que cumplirlas. Hubo otros que también iban a donar y no lo hicieron.