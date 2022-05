Palmás-Costa controlará la calidad del depósito con el móvil y el de Meira de Abaixo se forrará

Las traídas vecinales de agua se preparan para afrontar las consecuencias de este año hidrológico seco, marcado por la falta de lluvias en su temporada habitual, entre febrero y abril. Por el momento, no hay problemas en sus depósitos, aunque desde algunas comunidades ya se ha empezado a remitir circulares a los usuarios advirtiendo de la conveniencia de tasar el consumo para no malgastar. En la recta final del verano se verán las consecuencias de este año hidrológico seco y si sigue así.

Mientras tanto, las traídas vecinales están inmersas en inversiones en sus depósitos para la mejora de la calidad del agua dotándolos de nuevos sistemas tecnológicos de control o de protección. Es el caso de las comunidades de aguas de Palmás-Costa en Domaio o de Meira de Abaixo, en el municipio de Moaña, que han recibido dos subvenciones de la Consellería de Infraestructuras, por importe de 4.276 y de 15.000 euros, respectivamente, para desarrollar proyectos de mejora.

En el caso de Meira de Abaixo, su presidente, Javier Santiago Díaz, asegura que la subvención se va a invertir en el depósito de A Costa, ya que tiene veinte o más años, para forrar su interior con una lámina aislante y mejorar, de esta manera, aún más la calidad el agua, evitando el desgaste del hormigón. La directiva de la traída, tal y como confirma el presidente, tiene pendiente de decidir el tipo de material para realizar el revestimiento interior, si polietileno o lámina de PVC, que tanto una como otra impermeabilizan y son aptas para el consumo potable del agua. Añade que se incorporará también un sistema de clorado para administrar en tiempo real la clorificación.

Respecto a restricciones, confirma que en este mes de mayo se empieza a tasar el consumo a los usuarios (la traída tiene 970) como una manera de concienciar para que no se malgaste el agua llenando piscinas o baldeando aceras. Se estima, por ejemplo, un máximo de consumo de 1.000 o 1.200 litros al día por vivienda, pero sin llegar a haber restricción. En algunos veranos sí se llegó a poner un límite de 500 al día porque los manantiales, sin llegar a secarse, estaban con un caudal muy reducido. Habrá que esperar a bien entrado el verano o en su recta final cómo se comportarán los manantiales - la traída cuenta con 23- este año dependiendo también de si va a llover o no. Si no lo hace, sí que acaban secando en septiembre.

Mientras duren las obras de mejora del depósito, de 500 toneladas, y para evitar que los vecinos queden sin agua, ya que pueden durar entre una y dos semanas, se está estudiando la posibilidad de un bypass con el otro depósito de distribución de Caeiro Baixo, con 300 toneladas, o meter un clorado en el depósito previo de almacenamiento. La comunidad dispone de tres: Anguias (1.000 toneladas), Refoxos (100 tn) y Caeiro Alto (80 tn).

Base de datos en A Devesa

Por lo que respecta a la traída de Costa-Palmás, en Domaio, la subvención de 4.276 euros se destinará al vallado de de 3 de los 17 manantiales (2 son pozos) de la comunidad y la implantación de un sistema de telegestión en el depósito de A Devesa, que comunica vía satélite en el móvil, cualquier riesgo en la red a través de la fluctuacion de la temperatura y la modificación del Ph. La red permite hasta 22 lecturas diarias del nivel de Ph. Todos los datos se guardan automáticamente en una base de datos en la nube, pudiendo tener la informaicón instantánea y comprobar el estado de la comunidad. Permite también supervisar constantemente el estado del agua a través de cualquier dispositivo móvil. En el caso de algún problema de falta de agua, de falta de reactivo o de cloro, el dispositivo, colocado en una boya dentro del depósito, envía un SMS al móvil y alerta del peligro. Se controla de esta manera permanentemente la instalación.

La traída de Palmás-Costa cuenta con 433 socios y además de A Devesa, cuenta con el depósito de Pumariño, con 183 toneladas de capacidad.

Respecto a la situación del caudal de los manantiales, en la comunidad aseguran que por el momento no se notan problemas. Reconoven que en verano suelen darse y que es a partir de entonces cuando se sabe qué va a pasar en la traída con este año seco.

Historia de la Fundación de la Comunidad e Aguas de Meira de Abaixo

El gran crecimiento que tuvo la parroquia de Meira a partir del año 1970 llevó ala necesidad de hacer algo para que las casas de los vecinos tuviesen corriente.

En esa época el cura de la parroquia era Manuel Duarte Tronceda, estaba muy implicado con los vecinos y fue él quien acudió a Angel Fernández Trigo, que vivía en la Porta do Sol, para que le ayudara a llevar el agua a la casas de la zona de Meira. Viendo que era algo muy beneficioso para todos los vecinos D. Manuel habló con Andrés Brañas, Enrique Piñeiro, José Otero, José Ferradás, que decidieron que si se hacía una traída de aguas debería ser para todos los vecinos de Meira e non sólo para la Porta do Sol.

Comenzaron a reunirse para llevar a cabo la obra en la casa rectoral y decidieron buscar un experto que les explicase como hacer las zanjas para las tuberías e de este trabajo se encargaron Jose Otero y Delio Longueira. También se pusieron en contacto con una empresa de A Estrada, especialista en hacer instalaciones de traídas vecinales, que trajeron a sus propios propios trabajadores que eran especialistas en instalar tuberías e contadores.

A partir del año 1972 se hicieron los primeros estatutos ante notario e los primeros listados de usuarios, en el libro de registro de usuarios que hay en la oficina de Refoxos consta que los primeros usuarios registrados fueron 335 con una aportación económica de 15.000 pesetas.

Las primeras reuniones de los usuarios se hacían en el bajo de la casa de Pilar de Entenza, en la antigua escuela de Manolita, también se realizaron algunas en el taller de Enrique Piñeiro.

La traída fue creciendo y eso también trajo problemas de suministro en el verano, ya que había escasez de agua, y fue necesario aplicar restricciones en el consumo y sanciones a los usuarios que no cumplían. De esto último se encargaba D. Manuel por ser una figura muy respetada entre todos los vecinos.

A partir de los años 80 la traída creció mucho y muy rápido, fueron surgiendo muchas necesidades para poder garantizar el suministro: nuevos embalses, mejoras en la red de distribución, etc. Para que todos los vecinos trabajasen y la traída funcionase bien, se estableció un turno de rotación anual en el que según o número de contador de cada usuario tenía que pertenecer la directiva durante un ano.

Se fueron modificando los estatutos para establecer una serie de normas y derechos que todos los usuarios tenían que cumplir .

A lo largo de los años los vecinos realizaron trabajos como ayudar en la instalación de tuberías, limpiezas en el monte de las arquetas, manantiales, depósitos, lecturas de contadores en la época estival...

A partir del año 2000 la legislación autonómica cambió y obligó a una serie de cambios, las labores de mantenimiento la lleva a cabo personal especializado y los vecinos ya no participan.

"Tódolos veciños trataron de axudar co seu traballo sempre, hai algunhas figuras que se poden destacar como os fillos de Andres Brañas, Valentín Brañas e Jesús Brañas, José Ferradas, Soriano Floreal Costa, Manuel Currás Gayo, José García Martínez que estivo durante 4 anos despois de presentar unha candidatura e ser o primeiro presidente elexido xunto coa sua xunta directiva nas primeiras eleccións feitas na comunidade de augas no ano 2006; Angel Nogueira ou José Martínez Sotelo que estivo durante 3 anos voluntariamente presidindo a comunidade", aseguran en la comunidad cuya directiva está integrada por Javier Santiago Díaz ( Presidente); Rafael Alvarez Miranda (Vicepresidente); Mª Isabel Rioseco Martínez (Secretaria); Rubén Jorge del Rio (Tesorero); y los vocales Manuel Aquilino Vazquez Galiano, Luciano Armadans Pazo, Xesús García Couso, Martina Sánchez Martínez, Jose M. Piñeiro Rios yJorge Otero Rua.

Esta junta directiva empezó en el año 2019 y tuvo que mantenerse ya que a pandemia do COVID-19 impidió que en 2020 e 2021 se celebrase la reunión xeral anual donde se produce el cambio de directiva. En ningún momento dejaron de cumplir con sus funciones y esto refuerza el espíritu de la Comunidade de Augas de Meira de Abaixo de que los vecinos que la forman están dispuestos a colaborar en el buen funcionamiento de la misma.