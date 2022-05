La Mancomunidade amortizará la deuda con Sogama para bonificar la factura por el uso de la planta de transferencia

La Mancomunidade do Morrazo y la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) firmarán durante este verano un nuevo convenio que permitirá al ente supramunicipal reducir el canon por el tratamiento de residuos. Las negociaciones entre las dos partes están prácticamente finalizadas y solo resta que los concellos abonen en las próximas semanas una serie de cuantías pendientes y que amorticen anticipadamente el plan de pagos, que concluía a finales de este mismo año. Ese documento fue suscrito en 2014 y renegociado en 2016. El total que abonará la Mancomunidade do Morrazo a Sogama en las próximas semanas asciende a 580.000 euros.

Así lo explicaron esta mañana el presidente de la Mancomunidade y alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, en una visita a las instalaciones de la planta de A Portela. Este recorrido fue una invitación formulada por Juncal al poco de asumir la presidencia de turno mancomunada y después de los requerimientos formulados por Sogama para mejorar las instalaciones. En las últimas semanas se realizó un pavimentado de los accesos y a partir del lunes comenzará la sustitución de la maquinaria de la planta de transferencia. La Mancomunidade do Morrazo paga actualmente un canon de 64,15 euros por cada tonelada de residuos que envía a las instalaciones de Sogama. Una vez que salde la deuda con la empresa pública podrá acogerse a una bonificación por la puesta a disposición y el uso de las instalaciones de la planta de transferencia de A Portela, lo que permitirá reducir el coste por tonelada a 59,4 euros. Las dos partes estiman que supondrá un ahorro estimado de 114.000 euros anuales para los concellos de O Morrazo, que de media envían unas 24.000 toneladas a Sogama al cabo del año.