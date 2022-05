Un juzgado de Pontevedra dicta la inejecución de la sentencia de demolición del Sport Club

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra puso fin al conflicto entre vecinos de la calle Atranco y el gimnasio y piscina Sport Club. No es que finalice porque no hay posibilidad de recurrir, sino porque los afectados no tienen intención de recurrir la sentencia que considera que no se debe demoler la citada instalación, que está ligada a un ex concejal de Cangas, que militó en el Partido Popular y que después formó un partido independiente con el que gobernó también en coalición con la formación conservadora, Nardo Faro Lagoa. Los vecinos afirma que no van a recurrir pues sería alargar un proceso muchos más año, además del coste que para ellos supuso todo este conflicto judicial. No obstante, sí que tienen intención de demandar al Concello de Cangas por daños y perjuicios, pero cuando sea firme la sentencia.

El juzgado señala en su fallo que “de las resoluciones dictadas en el curso de la ejecución de sentencia dictada por el TSXG se deduce que lo que alejaba de la legalidad las licencias concedidas con anterioridad a la construcción y también las sucesivas de legalización del edificio ya construido era la ausencia de un espacio libre que serviría de paso, de conexión de la finca (que da frente a la avenida de Ourense) con la vía pública, resultando este punto, a estas alturas, parte de la parcela de interés, donde se encuentra la obra, de manera que la finca, al desaparecer esa parte originaria de la obra, da frente a través de ese acceso a la vía pública.Lo que cumple con la exigencia material que el TSXG imponía a la situación en tanto lo que indicaba la sala en su día sobre todo en la última de esas resoluciones era, en efecto, que el planeamiento era el que fijaría la condición de solar de una finca, pero negaba que tal cosa pudiera suceder en la situación estudiada por el TSXG en esa fecha, porque parte del espacio inmediato a la avenida de Ourense, ocupado por otra edificación, no se ha convertido urbanísticamente en espacio libre”. También señala que “parece más ajustado” a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que deben aplicarse en materia de ejecución de sentencias urbanísticas, declarar tal inejecución visto el contenido del proyecto que ha recibido licencia, “en tanto contiene claramente la edificación que ocupaba ese espacio, generando que se convierta en espacio libre y que, a su vez, consiga que lo finalmente edificado disponga de oportuno acceso o conexión con la vía pública la que además da frente al edificio, en la avenida de Ourense; cosa que hace que finalmente, la licencia de agosto de 2020, subsanase la deficiencia que aparta la situación de la obra de su ajuste a la legalidad, haciendo desaparecer la única causa que se habría puesto de manifiesto, como esencial, en la sentencia a ejecutar para declarar nula la licencia originaria”. El juzgado considera que procede acoger la petición de declaración de inejecutabilidad (por imposibilidad legal) de ejecución de la sentencia definitiva dictada sobre la base de la concesión de licencia de legalización (con demolición parcial) a la obra por acuerdo de la junta de gobierno del Concello de Cangas de 2020. En agosto del citado año, la mencionada junta aprobó, por unanimidad de los miembros asientes, conceder licencia para legalizar el complejo deportivo demoliendo parcialmente el edificio conforme al proyecto presentado por la entidad. La actuación permitirá el acceso libre a edificios desde la Avenida de Ourense, de acuerdo con las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se ha dedicado desde 2008 a raíz de las denuncias presentadas por los vecinos contra la concesión de la licencia municipal, en 2003. A Sport Club se le había dado 6 meses de plazo para iniciar los trabajos y un un máximo de tres años para ejecutarlos, según consta en el expediente municipal. Un conflicto que se remonta a 2003, cuando se concedió licencia El Tribuna Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó, a principios de 2017, el último de los recurso de apelación promovidos por los dueños del gimnasio Sport Club Morrazo, frente a un auto del mismo tribunal por el que desestimó por tercera vez el incidente de inejecución de sentencia que obligaba a demoler las instalaciones. El alto tribunal confirmó que la licencia dada por la junta de gobierno local el 20 de mayo de 2013, cuando el concejal ligado al gimnasio, Nardo Faro Lagoa, gobernaba en coalición con el PP, para legalizar la obra y salvar la edificación es nula de pleno derecho porque la parcela sigue sin tener contacto directo con la vía pública, de forma que no es solar, porque la edificación tendría un exceso de altura y porque en los últimos años no ha variado la normativa urbanística que lo regula y que podría cambiar su condición legal. En su momento, la Policía Local había precintado las instalaciones deportivas del club.