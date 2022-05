Portos explora nuevas alternativas para regenerar Pescadoira tras el rechazo de Costas a su proyecto

Portos de Galicia trabaja en nuevas alternativas para la segunda fase de la recuperación de la playa de Pescadoira, en Bueu. La propuesta inicial no contó con el visto bueno por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar, tal como adelantó FARO, y ahora el ente público autonómico busca nuevas opciones para ajustarse a los requerimientos del organismo ministerial. Al mismo tiempo, desde Portos avanzan que se levantará el paseo de Pescadoira en la zona en la que hace unos días se registró un socavón para analizar las causas del hundimiento y acometer su reparación.

La propuesta que manejaba la Xunta de Galicia, con el consenso del Concello de Bueu, para completar la regeneración del arenal de Pescadoira incluía la construcción de un dique oblicuo semisumergido de 60 metros de longitud. Esta barrera debía arrancar desde el entorno del antiguo muelle de Attilio e iría en dirección a la Casa do Mar. No obstante, desde la Dirección General de la Costa y el Mar pusieron reparos a esta intervención, que entienden que por sí sola no constituye la solución definitiva. Argumenta que contribuirá a reducir la acumulación de arena en el lado más cercano al puerto, pero “no va a corregir el basculamiento actual” de la playa. Una de las propuestas más llamativas pasaba por desmontar “mínimamente” la punta del dique de abrigo.

Desde Portos de Galicia explican que como desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no se aprobó la propuesta inicial “se está trabajando en otras opciones para dar respuesta a ese requerimiento”. En su momento se estudiaron hasta siete alternativas diferentes, que incluían entre otras, aportes externos de arena, la reubicación de la existente y su mantenimiento anual o la construcción de un dique exento en paralelo al paseo.

La situación del entorno de Pescadoira volvió a quedar de manifiesto hace unos días tras registrarse un hundimiento del paseo, en las inmediaciones de un tramo de escaleras de acceso a la playa del centro. Portos de Galicia explica que nada más tener constancia de la situación los técnicos se desplazaron al lugar para realizar una primera valoración. El primer examen atribuye lo sucedido al arrastre y pérdida de áridos de una canalización que se encuentra soterrada. La presencia de esa tubería también la ponía de manifiesto el informe elaborado por los servicios técnicos municipales y que se remitió al ente público.

La intención de Portos de Galicia pasa por levantar el tramo de paseo afectado para valorar íntegramente la avería y proceder a su reparación. El informe municipal solicitaba una serie de catas a lo largo de toda esta parte del frente marítimo para comprobar el estado del paseo y si había riesgo de hundimientos en otras partes. No obstante, de momento parece que esta solicitud no está prevista.