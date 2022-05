Pontón “presionará” a la Xunta hasta forzar la recuperación de las urgencias de Moaña

La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón, visitó ayer Moaña para insistir en la exigencia a la Consellería de Sanidade de que atienda las necesidades más urgentes de la atención primaria en la villa. En concreto, y como se demanda con concentraciones dominicales desde hace 21 semanas, reclama la recuperación del servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde hace ya más de dos años. Para ello, Pontón prometió “reforzar la presión en el Parlamento” autonómico al gobierno gallego. Añade en estas reclamaciones la necesidad de cubrir las dos plazas vacantes de médicos de cabecera en el turno de tarde y el refuerzo de las ambulancias.

Las tres reivindicaciones llegaron ya varias veces a O Hórreo de la mano de diputados nacionalistas y del PSOE, sin que de momento se registre un cambio de postura por parte de la Xunta. El diputado Paulo Ríos espera que se vuelvan a debatir en el pleno del Parlamento estas demandas, por cuarta vez en cuestión de meses.

Ayer mismo el PSOE moañés anunció también que este jueves su diputada Leticia Gallego exigirá al Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, información sobre los planes para recuperar las urgencias. Desde el Sergas indicaron a FARO esta misma semana que todavía no cuentan con una fecha concreta para devolver a la Casa do Mar de Moaña su PAC.

En su acto de ayer Pontón aprovechó para anunciar que en la sesión de investidura de Alfonso Rueda el Bloque propondrá medidas “para revertir 13 años de recortes en la sanidad”. En concreto propondrá “un plan extraordinario de choque” para la atención primaria, dotado con 200 millones de euros y que permita cubrir todas las plazas vacantes de facultativos y reforzar servicios como la atención psicológica o la fisioterapia. “El hartazgo que demuestran los moañeses con sus movilizaciones es un problema que afecta a toda Galicia”, concluyó.

La alcaldesa, Leticia Santos, recordó que desde noviembre “2.870 vecinos, usuarios de tarde, no tienen médico de referencia”. Además, consideró que mantener centralizadas las urgencias en Cangas “no es funcional, por el retraso a la hora de atender emergencias al tener que acudir la ambulancia a recoger a los sanitarios”. Alertó, la regidora, de que los fines de semana hay menos transporte público “y vecinos con dolencias se ven obligados a pagar un taxi para acudir al PAC de Cangas”.

La pandemia vuelve a bajar y la comarca suma 363 positivos

Después de varios días de subida de contagios, aunque a niveles que no son alarmantes, la pandemia de COVID-19 vuelve a la baja en este regreso del puente del 1º de mayo. Por segundo día consecutivo, ayer se curaron más vecinos de los que contrajeron el coronavirus y el número de casos activos cayó en 14 en solo 24 horas, hasta situarse en 363. En la última semana contrajeron el COVID un total de 173 morracenses, que son once menos de los registrados en este apartado hace solo un día. Cangas registra la mayor caída de positivos de la comarca, con 11 curados en el día de ayer y bajando a 139 en total. En la última semana fueron “solo” 66 los cangueses que arrojaron un resultado positivo en un test. Moaña, por su parte, cuenta con 121 vecinos registrados como positivos de coronavirus, dos menos que ayer. En los últimos siete días se han contagiado 57 moañeses. En lo que respecta a Bueu, son 103 los contagiados, uno menos que ayer, y 50 los que han dado positivo en la última semana. Esta alternancia de días de ascenso de casos activos con otros de descenso refleja que de momento no hay consecuencias importantes de la retirada de las mascarillas obligatorias en exteriores, restricción que se relajó una vez pasada la Semana Santa.