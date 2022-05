El fin de la intervención del Estado anima a Facenda a un presupuesto consensuado

El concejal de Facenda del Concellos de Cangas, Mariano Abalo, vuelve a retomar las negociaciones para elaborar los presupuestos municipales del presente año. La primera intentona fracasó allá por el mes de octubre, fecha más idónea que ésta para aprobar un programa económico, pero no hubo acuerdo y Abalo desistió, hasta que ahora, con el Concello de Cangas liberado del corsé del Plan de Ajuste, lo intenta de nuevo. No es baladí abrir nuevas negociaciones después de que el Estado dejara de intervenir el Concello de Cangas. Las cifras son otras distintas a las del mes de octubre y se pueden hacer contrataciones de personal y atender otros gastos que antes no se podía por culpa del dichoso Plan de Ajuste.

Así que Mariano Abalo convocó a los partidos políticos a una reunión que se celebrará el próximo viernes, a las 20.00 horas, con el fin de que se presenten propuestas de todo aquello que consideren debe incluir los presupuestos de este año. El concejal de Facenda afirma que no hay líneas rojas ni azules, que todo está abierto, con el fin de que nadie pueda presentar excusas y se participe en un plano de igualdad. Un nuevo presupuesto (el actual lleva prorrogado desde el 2020) permitiría más agilidad y funcionalidad, además de establecer partidas concretas para nuevas necesidades. Mariano Abalo considera que aún ahora, con el mes de mayo ya presente, Cangas tiene que tener un nuevo presupuesto, de ahí que no ponga ninguna cortapisa y que haya fijado esta reunión después de tanto tiempo. Pero el PSOE no está por la labor. La semana pasada el concejal y portavoz socialista, Eugenio González, manifestó su intención de no acudir a este encuentro. Los socialistas mantiene su postura, que refrenda la ejecutiva y que podría pasar a se sometida a votación en una asamblea. Desde que fueron arrojados del gobierno por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no hay ningún propósito de ayudar a ACE a gobernar. Considera que si la formación ACE decidió gobernar en solitario debe hacerlo, de lo contrario no debió dar el paso anterior. El PP no está acudiendo tampoco a las reuniones que convoca el gobierno. Habrá que ver el viernes qué pasa.