La Autoridad Portuaria lleva al TSXG la negativa de Cangas a mantener el paseo de O Salgueirón

Aunque todavía no tiene el “cuerpo” de la denuncia, al Concello de Cangas, ya le consta que fue denunciado por la Autoridad Portuaria de Vigo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Concello fue informado mediante escrito del la procuradora de la Autoridad Portuaria en la que señala que el 24 de septiembre de 2020, reiterado posteriormente el 5 de mayor de 2021 y el 10 de junio de 2021, ante el Concello de Cangas, escritos de acuerdo al artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de Jurisdicción Contencioso administrativa, efectuando requerimiento previo para que proceda a realizar las obras necesarias para la entrega en perfecto estado de la conservación de los espacios recogidos en el ámbito de actuación del convenio “Mantenimiento y Conservación del aseo marítimo de O Salgueirón en el Concello de Cangas, suscrito en fecha de 30 de marzo de 2015, así como se hallaban en el momento de su entrega o procedan al abono de la cantidad resultante de un presupuesto que alcanza los 37.849,73 euros. Este presupuesto es el doble del presentado en 2020, sin que la Autoridad Portuaria realizara las explicaciones suficientes, ni tampoco dijera a qué se debió el cambio de empresa que iba a realizar los trabajos con un presupuesto mucho más barato.

Hay que recordar que el Concello de Cangas se opuso a pagar el mantenimiento de O Salgueirón porque la Autoridad Portuaria cumplió con su compromiso, adoptado incluso en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, cuando estaba al frente de la misma Ignacio López Chaves. El presidente en ese momento del Puerto de Vigo acudió a Cangas para hacer público el acuerdo por el que el ente marítimo cedía al Concello la zona donde se iba a actuar. Pero no fue así. El sucesor de López Chaves, López Veiga, no quiso saber nada de ese acuerdo y dejó claro en una reunión con el alcalde fallecido Xosé Manuel Pazos que no tenía ninguna intención de desprenderse de su patrimonio.

Fue a partir de entonces cuando el Concello de Cangas se desentendió del mantenimiento del paseo de O Salgueirón, que había tenido éxito. Se intentó convencer a López Veiga, pero éste se mostró inflexible, así que ahí comenzó también un duro enfrentamiento con López Veiga advirtiendo en un comunicado su intención de denunciar al Concello de Cangas. Llegó Jesús Vázquez Almuiña y no tardó en emprender la demanda.