El concejal del PP de Cangas Pío Millán califica de vergüenza el hecho de que el gobierno local apoyara el viernes su moción para que se cumpliera el acuerdo adoptado hace meses y se acabara de una vez las obras de la carretera Espíritu Santo, que afectan a la calzada y al saneamiento. Asegura que su voto favorable no supone otra cosa que criticarse a sí mismos, en una alusión directa a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, y al primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE). “Es una vergüenza, su actitud pasiva, que los problemas sigan sobre la mesa, pero a ellos les da igual, porque considera que non tienen culpa de nada, ni tienen pensado poner solución. Exigimos que de una vez por todas decida actuar en base al puesto que ocupan y que gestionen solucionar el problema para poder finalizar las obra en las mejore condiciones posibles”.

Pío Millán está convencido de que el gobierno local apoyó la moción para no cumplirla, como casi siempre. Recuerda que hace cinco meses el PP solicitó que se agilizara su ejecución para minorar las molestias que causaban en todo el vecindario, pero la realidad sigue siendo la misma. “Es una completa desfeita y lo que nos parece más grave es la desidia por parte del gobierno municipal ante esta situación. Deciden no hacer nada y echar la culpa a los demás, que si la concesionaria, que si la empresa que ejecuta las obras. Pero para Victoria Portas el gobierno no tiene responsabilidad alguna en este asunto”.

El pleno de la corporación municipal de Cangas aprobó el viernes la moción del PP en la que se instaba al gobierno a finalizar los trabajos en la citada carretera, incluyendo la reposición de la red de saneamiento que se encontró totalmente deteriorada. Vecinos de Espíritu Santo estuvieron en el pleno del viernes e hicieron cambiar el voto al gobierno, respecto a la primera moción presentada por el PP hace 5 meses.