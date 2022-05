La cuota de inscripción reduce a 1.036 los filmes recibidos en el Festival de Cortos de Bueu

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu) continúa dando pasos de cara a su decimoquinta edición, que se celebrará del 11 al 24 de septiembre. Uno de los más importantes se ha producido en los últimos días, con el cierre del plazo de recepción de los trabajos que optan a formar parte tanto de la Sección Oficial como del resto de apartados de la programación. La organización ha recibido un total de 1.036 cortos, una cifra sensiblemente inferior a la de los últimos años, que llegaron a marcar récords en la historia del certamen buenense, tal y como sucedió en 2019, cuando se recibieron un total de 2.343 obras, más del doble de las de este año.

El descenso en el volumen de trabajos recibidos ha sido buscado de forma plenamente consciente desde el FICBueu, que activó por vez primera una cuota de inscripción como un primer filtro de calidad. “Buscamos llegar a cortos más profesionales y facilitar la labor de visionado, porque nos juntábamos con demasiadas obras para ver”, explica el director del festival, Manuel Pena. Aunque la cuota es simbólica –dos euros, que van a parar a las arcas del certamen– sí tiene un efecto disuasorio en aquellos trabajos más amateurs. “Es poco dinero, pero si te acabas presentando a 300 o 400 festivales sí supone un gasto importante”, aclara Pena. En paralelo, los responsables del certamen también dedican parte de su tiempo a rastrear los diferentes festivales y a visualizar el material enviado por las distribuidoras en busca de joyas para satisfacer los apetitos del público buenense.

La organización quiso realizar una primera criba para optar a trabajos más profesionales

El grueso de los filmes que aspiran a formar parte del cartel del FICBueu proceden, como ya es habitual, de Francia y España. En el caso de la cinematografía gala las razones hay que buscarlas no solamente en su potencial sino en que buena parte de los trabajos se envían a través de la plataforma de ese país Shortfilm Depot. De Francia se han presentado 283 obras y de España llegaron 253. Pero, al igual que en años anteriores, la representación es numerosa, con trabajos recibidos de un total de 77 países de los cinco continentes. Entre las cinematografías más llamativas con respecto a otros años habría que destacar la presencia de dos películas de Senegal, una de Keniata y una de Sudáfrica.

El director de programación del festival buenense, Severiano Casalderrey, destaca como dato la participación femenina al alza en los últimos años. El porcentaje de obras de directoras se ha situado en torno al 42 por ciento, similar al del año pasado. Eso sí, “ha habido un ascenso continuo desde hace cinco o seis años hasta ahora, partiendo de poco más de un 20 por ciento del total”, apunta. “Es una buena noticia”, sentencia. De todas las obras recibidas, además, un tercio de ellas son operas primas, lo que también es un buen apunte para reflejar la constante renovación dentro del sector.

Las obras llegaron desde 77 países y los cinco continentes

La organización ha entrado en la recta final del visionado de los filmes. “Nos quedan entre 200 y 300 por ver, y después habrá que hacer una puesta en común. La selección final debería estar a finales de junio”, afirma Casalderrey. La calidad de los trabajos no difiere en exceso de años anteriores. “En el mundo de los cortos no hay mucha diferencia entre un año bueno y uno malo. Nos movemos más o menos en las mismas medias”, señala, y lo ejemplifica en que “el año pasado tenía 95 títulos muy buenos y este año llevo unos 59, pero con lo que me resta por ver supongo que andarán por los 80-90”.

En principio las secciones serán las mismas que en la pasada edición, con la Oficial, las de España y Galicia, la Experimental y las de las Escuelas. En cuanto a la Retrospectiva Casalderrey solamente avanza que la protagonista será una institución de la época franquista, y contará también con su libro monográfico.