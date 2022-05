La CIG clama contra la reforma laboral y la pobreza que generan los bajos salarios

Un niño que peloteaba con otros en la Alameda Nueva de Cangas detuvo su juego, alertado por los gaiteiros y la megafonía de la manifestación del 1º de Mayo convocada por la CIG. Intentaba leer la pancarta que encabezaba la marcha. Sílaba a sílaba, primero y de corrido, después, el niño leyó: “Contra a pobreza”. De inmediato regresó al juego, mientras la marcha retornaba de dar la vuelta a la Alameda Vella, tras salir de la Praza do Concello. El secretario xeral de la CIG Vigo, Alberte Gonçalvez, habría de recordar después en su discurso que todos los derechos de los trabajadores a lo largo de la historia fueron conquistados a través de la lucha sindical y se remontó al año 1982, en aquellas movilizaciones en Vigo y en Ferrol, principalmente, en una situación mucho peor que la actual, con el desmantelamiento del naval y la automoción y, en su opinión, con el propósito de PP y PSOE de convertir Vigo y su área en un parque temático. “Non hai luces led nin xacobeos que paren a sangría”, señaló Alberte Gonçalvez. Por eso se hace hincapié en que se devuelvan los derechos ganados, que tanto costaron.

La manifestación del 1º de Mayo convocada por la CIG salió de la Praza do Concello pasadas las 18.00 horas y recorrió la avenida Castelao hasta llegar a la Alameda Vella en medio de pancartas y consignas que lanzaba, desde el vehículo que abría la movilización, el animador y que después se repitieron al llegar a las escaleras del Concello de Cangas: “As súas reformas, a nosa pobreza”, “Igual traballo, igual salario”, “Abuso patronal, resposta sindical”. Algo más de 200 personas fueron las que se movilizaron en este particular 1º de Mayo en O Morrazo. Allí estaba el secretario xeral de CIG en O Morrazo, Guillerme Ignacio Costa; la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; la concejala de del BNG de Cangas Lourdes Rial; el edil del BNG de Moaña Odilo Barreiro, entre otros y otras. Fue una manifestación corta, en la que se recordó la brecha salarial, donde hubo alusiones a Alberto Núñez Feijóo, a la banca, a la sanidad, a las pensiones y a la pobreza que las políticas del Gobierno provocan en la clase trabajadora, cada vez más ahogada por la inflación. El BNG se hacía visible en los concejales de Cangas y Moaña y en su propia pancarta.

"O prezo da vida sobe, pero os nosos salarios non" Guillerme Ignacio Costa - Secretario xeral de la CIG Morrazo

El secretario xeral de la CIG Morrazo, Guillerme Ignacio Costas, tomó la palabra al llegar la manifestación a la Praza do Concello. Allí, tras repetirse de nuevo las consignas y después de que los gaiteiros entonaran la música del “Antiguo Reino de Galicia”, el líder sindical de la la CIG en O Morrazo aludió al motivo elegido este año para celebrar el 1º de Mayo: salarios dignos y políticas públicas. “O prezo da vida sobe pero os nosos salarios non, e a fin quen levan tallada son sempre os mesmos, mentres somos nós, a clase obreira, os que non facemos máis ca perder poder adquisitivo e empobrecernos. E as receita do goberno español más progresista da historia para paliar esta situación? Máis que insuficientes. Adicar o 2% do PIB a mercar armas!?. Desde aquí dicimos non, non ao militarismo e a belicismo da OTAN, non a guerra e toda a nosa solidaridade coa Ucraína en o seus pobos”.

"Non hai luces led nin xacobeos que paren a sangría" Alberte Gonçalves - Secretario de la CIG en Vigo

Guillerme Ignacio Costa manifestó que la justicia social pasar por unos salarios dignos para todos, con la superación de la enorme brecha salaria que soportan las mujeres trabajadoras . Hizo referencia a la precariedad laborar en sectores como la conserva o en el Servicio de Axuda no Fogar. “A xustiza social pasa igualmente por garantirmos unhas pensión dignas, tal como reivindican na rúa os colectivos de xubiladas e pensionistas da CIG, esixindo un sistema de pensións xustas”.

La CIG quiso dejar claro que era la primera fuerza sindical en O Morrazo y también en Galicia. Su movilización en Cangas tuvo una respuesta desigual. El horario y el hecho de que muchos trabajadores hubiesen acudido a la de la mañana en Vigo, mermó la participación.

Afectados del naval de Moaña, en Vigo

La Plataforma de empresas auxiliares de Moaña afectadas por los impagos del naval se sumaron ayer a la movilización de CC OO y de UGT, que se celebró por la mañana en Vigo.

"Se añora aquella época de movilizaciones con todos los sindicatos juntos" Balbino Barcia - Presidente de la Plataforma de auxiliares de Moaña afectadas por impagos del naval

El presidente de la Plataforma, Balbino Barcia, asegura que acudieron cinco representantes portando una pancarta en la que reclaman solución. Barcia reconoce que acudieron invitados por Comisiones, pero con tantos años como lleva de lucha laboral, asegura que añora aquella época en la que todos los sindicatos se movilizaban unidos, no como ahora, si bien tiene grandes amigos y compañeros en todas las centrales.

Respecto a la situación judicial, Barcia confirma que ya tiene abogada de oficio para el juicio por el impago de Barreras y para la demanda penal abierta en Ferrol por otro impago por un trabajo.