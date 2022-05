Un trabajador de la empresa de Servicio de Axuda a No Fogar, a la que el Concello de Cangas adjudicó el contrato el pasado año por más de un millón de euros, hace público su descontento con la empresa. Asegura que desde la oficina solo se dan malas contestaciones cuando se preguntan las dudas sobre las nóminas, que se mantienen los contratos por obra y servicio, a pesar de haber entrado en vigor la reforma laboral. Denuncia que se paga a los trabajadores muy por debajo del convenio y que no se aplicó la subida del 6,5% que otras empresas sí ya lo hicieron. También apunta que se redujo plantilla. “Ahora nos dicen que no hay suficiente personal y que tenemos que trabajar más y, si hace falta, sin descanso, porque de lo contrario tienen que suspender servicios. Apenas se nos da material para hacer domicilios COVID-19, se niegan a hacer servicios de libranza cuando el Concello exige que los haga la empresa, que lo tiene por contrato, pero a nosotros nos dicen que servicios privados y de libranza no lo hacen. Si reclamamos cosas para los usuarios, por ejemplo, camas o grúas (a veces los usuarios no tienen red familiar) se nos dice que nos extralimitamos en nuestras funciones, aparte de recibir una bronca”.

Este trabajador añade que les prohiben ir a la farmacia o a la compra, algo que está dentro de las funciones a desarrollar. “También se nos prohibe cortarles el pelo, las uñas porque según la empresa no entra dentro de nuestras funciones”.