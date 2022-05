El PP no logra el apoyo del gobierno a la reparación y señalización del carril bici

La concejala del PP de Moaña, Carlota Zabaleta, se estrenó en el último pleno con una moción para que se repare y mantenga el carril bici dela zona urbana y se señalice. Asegura que si bien es cierto que el Concello incorporó nuevos carriles bici, no justifica el mal estado de otros existentes desde hace años como el tramo entre O Fisgón y la Casa do Mar. Asegura que hay desconchamiento del material y las raíces de los árboles levantan el suelo. , así como que muchas personas circulan por este carril debido al mal estado de la zona peatonal y se hace necesaria la señalización ya que si no se conoce no se sabe por donde circular.

Zabaleta aseguró en el pleno que lo solicitaba como concejala pero también como usuaria que circula en bicicleta. Sin embargo, la moción no contó con el apoyo del gobierno y quedó rechazada. El edil de Mobilidade, Rodrigo Currás, dijo que la señalización horizontal era suficiente y que poner otra sería un obstáculo y podrían tropezar bicis y personas. Reiteró que el compromiso del gobierno con el uso de la bici es evidente con iniciativas a las cuales, dijo, el PP no acude a ellas; la apertura de 2 kilómetros de senda en el Camiño Real o la reciente de 21 días en bicicleta para que los alumnos vayan en ella a los institutos en esta recta final del curso. Currás criticó que la moción no se hubiera presentado antes, a lo que Zabaleta contestó que ella no habla del pasado, si no del presente y que es cierto que se hacen infraestructuras nuevas, pero las viejas no se mantienen, que todas las medidas son buenas, pero no quita que lo que está mal se deba arreglar: “Si no están a favor, más no puedo hacer”, acabó su intervención.